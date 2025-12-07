مؤكد أنك شعرت من قبل بـ"قبول" تجاه شخص تقابله لأول مرة، حتى ترك في نفسه أثرًا طيبًا، رغم أنه من المفترض أن تحمل تلك اللقاء بعض الحذر في التعامل وما إلى ذلك .. لكن إن أردت مثالًا حيًا فعليًا على ذلك في الوقت الراهن، فما عليك سوى الجلوس أمام حلقات برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكاس".

البرنامج يعج بنجوم الكرة والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي، يمكنك أن تتحدث عن "خفة الظل" التي يضفيها العماني أحمد الرواس على كل حلقة، أو عن طريقة إدارة خالد جاسم للحوار بينما من حوله أكثر من عشرة رجال جميعهم يريد التحدث حتى يتطور الموقف لنقاش حاد في بعض الأحيان، إلخ.

لكن عن "القبول منقطع النظير" فهذا عرفناه مع إطلالة صحفي جزر القمر "حسام الدين أحمد"، الذي بدأ مهمته في "المجلس" مع انطلاق كأس العرب قطر 2025.