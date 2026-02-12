"نادي شامل ومرحب" - مانشستر يونايتد يصدر بيانًا عقب الجدل الذي أثاره السير جيم راتكليف

أصدر راتكليف الآن بيانًا جاء فيه: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلقهم، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والإدارة الجيدة التي تدعم النمو الاقتصادي".

يمكن وصف ذلك بأنه اعتذار غير صريح نظراً لسلبية نبرة صوته في البيان، لكن مانشستر يونايتد أصدر الآن بياناً أقوى بكثير.

وقال النادي: "يفخر مانشستر يونايتد بكونه ناديًا شاملاً ومرحبًا. تعكس مجموعتنا المتنوعة من اللاعبين والموظفين والمجتمع العالمي من المشجعين تاريخ وتراث مانشستر؛ المدينة التي يمكن لأي شخص أن يعتبرها وطنه. منذ إطلاق حملة All Red All Equal في عام 2016، قمنا بترسيخ المساواة والتنوع والشمولية في كل ما نقوم به.

"نظل ملتزمين بشدة بمبادئ وروح تلك الحملة. وهي تنعكس في سياساتنا ولكن أيضًا في ثقافتنا، وتتعزز من خلال حصولنا على معيار الدوري الإنجليزي الممتاز للمساواة والتنوع والشمول.

"على مدار هذا الموسم، شاركنا في فعاليات ومبادرات في مباريات الرجال والسيدات لدينا، والتي تركز على الصحة العقلية، وإدماج مجتمع LGBTQ+، ومكافحة العنصرية، والعنف ضد النساء والفتيات، والهتافات المعادية للمثليين. كما احتفلنا بفعاليات أندية مشجعينا، بما في ذلك حفلة عيد الميلاد لجمعية المشجعين ذوي الإعاقة وفعالية عيد الحانوكا لنادي المشجعين اليهود.

"في الأسابيع والأشهر المقبلة، سندعم مبادرات أخرى في هذه المجالات. كل هذا إلى جانب العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة مانشستر يونايتد يوميًا في مانشستر وحولها.

"يعكس مانشستر يونايتد الوحدة والمرونة لجميع المجتمعات التي نتشرف بتمثيلها. سنواصل تمثيل شعبنا ومدينتنا وجماهيرنا بفخر وتصميم".