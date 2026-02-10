AFP
نادي إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي يتفوق على نادي LAFC الذي يلعب له سون هيونغ-مين ليصبح، حسب ما ورد، النادي الأكثر قيمة في دوري MLS بقيمة 1.45 مليار دولار.
الطفرة المالية بقيادة ميسي
وفقًا للأرقام التي جمعتها Sportico، حقق نادي إنتر ميامي ارتفاعًا مذهلاً عن تقييمه قبل انضمام ميسي الذي كان يبلغ 585 مليون دولار. كما شهد النادي زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 75 في المائة، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستصل إلى 250 مليون دولار بحلول عام 2026، وهو رقم لا مثيل له في أي مكان آخر في دوري MLS.
الخمسة الأوائل
كان لوس أنجلوس إف سي هو المتصدر السابق، وهو الآن في المركز الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار. فيما يلي قائمة الخمسة الأوائل:
الترتيب النادي التقييم 1 إنتر ميامي 1.45 مليار دولار 2 LAFC 1.4 مليار دولار 3 LA Galaxy 1.17 مليار دولار 4 أتلانتا يونايتد 1.14 مليار دولار 5 نيويورك سيتي 1.12 مليار دولار
النمو الإجمالي
بلغ متوسط قيمة الامتياز 767 مليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لجميع امتيازات MLS 23 مليار دولار. ارتفعت قيمة الامتياز المتوسط بنسبة 39 في المائة مقارنة بتقييمات Sportico لعام 2021.
ومع ذلك، كانت هناك بعض المخاوف بشأن التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء في الدوري. تبلغ قيمة إنتر ميامي 3.4 أضعاف قيمة CF مونتريال (480 مليون دولار). مع عدم قوة عائدات التلفزيون الوطني مثل NBA و NFL ونظرائها الآخرين، قد يؤثر ذلك على جودة ما يحدث على أرض الملعب.
وفقًا لـ Sportico، تحقق فرق MLS إيرادات صافية تبلغ 5 ملايين دولار فقط بعد خصم تكاليف الإنتاج من Apple. بالمقارنة، تحقق فرق NHL إيرادات صافية تبلغ حوالي 40 مليون دولار. أيضًا، على الرغم من ارتفاع قيمة الفرق، تواجه بعض مجموعات الملاك صعوبة في بيع أنديتها. وقد واجه فريقا Vancouver Whitecaps و San Jose Earthquakes صعوبات في هذا الصدد.
قال أكسل شوستر، الرئيس التنفيذي لفريق Whitecaps، لـ Sportico: "كان لدينا أكثر من 30، تقريبًا 40 مجموعة وقعت اتفاقية عدم إفشاء المعلومات ودخلت غرفة البيانات لدينا وأجرت تحليلًا كاملًا لوضعنا". "لم تبدِ أي مجموعة منها اهتمامًا بشراء حتى 1٪ من هذا النادي، لأنهم جميعًا يعتقدون أن وضعنا هنا، والسوق والوضع الذي نحن فيه ليس شيئًا يمكن الاستثمار فيه".
ما هو المستقبل بالنسبة لـ MLS؟
لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث ستبدأ الجولة الأولى من المباريات في 21 فبراير.
