أثار نادي الخلود، الذي ينشط في دوري روشن السعودي، حالة واسعة من الجدل، بسبب الإعلان عن رعاية مع تطبيق مواعدة، فما القصة؟
بسبب "تطبيق للمواعدة" .. مالك ناد دوري روشن يوجه اعتذارًا إلى الجماهير!
الخلود يتراجع عن شراكته مع تطبيق "مواعدة"
وثارت الجماهير السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد نادي الخلود، بداعي ظهور شعار تطبيق مختصّ في المواعدة، على قمصان اللاعبين، الأمر الذي ينافي قيم المجتمع ومبادءه.
هنا، قرر الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، تدارك الأمر سريعًا، برد سريع على موجة الغضب الجماهيري بسبب السلوك المنافي لمبادئ المجتمع.
ماذا قال بن هاربورج؟
ووجه بن هاربورج، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "جمهور الخلود، نحرص دائمًا على الشفافية والصدق مع جمهورنا الكريم. وقد اطلعنا خلال الفترة الماضية على الملاحظات الواردة بشأن إحدى الرعايات التي ظهرت مؤخرًا، وتبين لنا أنها لم تكن متوافقة بالشكل المأمول مع قيم مجتمعنا وتطلعات جمهورنا.
نؤكد احترامنا العميق لهوية مجتمعنا وثقافته، ونعتذر بصدق عن أي انطباع غير ملائم قد نتج عن هذا الظهور، ونؤكد أن الخطأ لم يكن مقصودًا ولكن يهمنا تصحيحه، وسنحرص على أن نبذل كافة جهودنا بمراجعة معايير الشراكات والرعايات المستقبلية بشكل أدق للتوافق التام مع قيمنا المجتمعية ومبادئنا، ومع ما يعكس صورتنا المؤسسية بالشكل الذي يليق بجمهورنا.
نثمّن جمهورنا وحرصهم على دينهم وثقافتهم، ونعدّ ملاحظاتهم محل تقدير واهتمام دائم، فهي الدافع الأساسي لنا نحو التطوير والتحسين المستمر."
الخلود يسقط بعد فترة التوقف
وبعد فترة توقف طويل، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، في دوري روشن، ليلتقى خسارة أمام ضيفه التعاون بنتيجة (0-2)، ضمن الجولة الحادية عشرة.
وحملت ثنائية التعاون توقيع كريستوفر زامبرانو وويليام تروست إيكونج - بالخطأ في مرماه - في الدقيقتين 22 و75، فيما تلقى مدافع التعاون، متعب المفرج، بطاقة حمراء في الدقيقة 90+4.
وتلقى الخلود خسارته السابعة في عشر مباريات، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط، في المركز الثاني عشر، بينما رفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة، ليحل في الوصافة.
السوشيال ميديا "سلاح" بن هاربورج
ومنذ امتلاكه نادي الخلود، اعتمد رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، على تثبيت أقدامه مع ممثل الرس، بالتواصل مع جماهير عبر التواصل الاجتماعي، فيما ارتكز نشاطه على أكثر من نقطة جاءت على النحو التالي..
* النقطة الأولى: التخلي عن لغته الإنجليزية، والتحدث بالعربية الفصحى، من أجل زيادة التفاهم والتقرب مع جماهير الخلود.
* النقطة الثانية: منذ اليوم الأول لإعلانه مالكًا لنادي الخلود، كشف بن هاربورج، عن استراتيجيته المُقبلة، بأنه يطمح لبناء نموذج نادي قادش، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل المباشر مع الجماهير، كي يبني قاعدة جماهيرية تحب النادي بصدق، وهذا ما وضح في اختيار شعار النادي الجديد من مساهمة الجماهير، كما أضاف أنه نجح مع قادش في بناء قاعدة كبيرة، بزيادة عدد المتابعين من 500 ألف إلى ما يقارب 17-18 مليون متابع، كما أن الفريق فاز على ريال مدريد وبرشلونة - في وجود ميسي - وأتلتيكو مدريد.
* النقطة الثانية: تسليط الضوء على نجاحات لاعبي الفريق، مثل فوز عبد العزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بدوري روشن، وإشادته باختيار جون بوكلي في تشكيل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
* النقطة الثالثة: تجاوبه مع استفسارات المتابعين، وتحركاته لحل المشكلات، كما حدث مع متابع أخبره بأن حساب النادي مدوّن عبر منصة (إكس)، بأن مقره في مصر، إلا أن بن هاربورج ردّ بأنها كانت مشكلة، وتعامل معها بالفعل حتى نجح في حل المشكلة.
* النقطة الرابعة: تقديم مقترحات لتطوير المنتخب السعودي ببرامج للمواهب.
* النقطة الخامسة: رسائله التي تحمل طابع "المقاتل" لحماية حقوق نادي الخلود، سواءً بشراء التذاكر لتشجيع الجماهير على حضور مباراة الخليج في كأس الملك، ومطالبته بإقامة مباراة الاتحاد في الرس، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين في معقل الخليج.
إنجاز تاريخي للخلود
ورغم تعثرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، في دوري روشن السعودي، بتحقيق 3 انتصارات و7 هزائم في 10 مباريات، إلا أن ممثل الرسّ، حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى، ليضرب موعدًا مع الاتحاد، حامل اللقب.
وكشف الحساب الرسمي للبطولة، عن مواعيد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس الملك، حيث يلتقي الخلود بنظيره الاتحاد، يوم الإثنين 16 مارس، على ملعب نادي الحزم بالرس.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة الخلود والاتحاد، إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من قمة الأهلي والهلال، التي ستقام على ملعب الإنماء.