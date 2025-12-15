Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL
معتز الجمال

نادي الجواهر الخفية 2025: خماسي مغربي وهدف ريال مدريد ضمن 25 لاعبًا ينتظرهم "انتقال كبير" بالدوريات الأوروبية!

يقدم موقع "جول" قائمة بـ 25 "جوهرة خفية": وهم لاعبون لم يُنظر إليهم كنخبة من المواهب الواعدة في سنوات مراهقتهم، لكنهم الآن يصنعون اسماً لأنفسهم في عمر متأخر قليلاً. قد لا يكونون مجهولين بالنسبة لمشجع كرة القدم المتفاني، لكنهم بالتأكيد مؤدون بارزون يمكنهم حصد انتقال مثير للإعجاب في المستقبل القريب.

يتبع تطور اللاعبين في كرة القدم مسارات عديدة ومختلفة. بعض المواهب الاستثنائية، مثل لامين يامال وإستيفاو، يُحدثون تأثيراً على أعلى مستوى في سن مبكرة جداً. وفي الوقت نفسه، يحتاج عدد لا يحصى من اللاعبين إلى مزيد من الوقت قبل أن تظهر قدراتهم ومؤهلاتهم بالكامل.

خذ نيك فولتيمادي (23 عاماً) على سبيل المثال، الذي حصل على انتقال بمبلغ ضخم إلى نيوكاسل يونايتد بعد موسم ممتاز مع شتوتجارت، أو إيمانويل إميجا، المهاجم الهولندي الذي سيكمل انتقالاً رفيع المستوى من ستراسبورج إلى تشيلسي في الصيف المقبل. كلا اللاعبين ظهرا سابقاً في عمودنا الشهري. وهناك الكثير من لاعبي كرة القدم الذين يأملون في السير على خطاهم ويمتلكون الإمكانات للقيام بذلك، لذا نستعرض قائمة "فريق الجواهر الخفية" لعام 2025.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    1. مغنس أكليوش (موناكو)

    أحد المتألقين المتأخرين في هذه القائمة هو مغنس أكليوش. ظهر لأول مرة في أكتوبر 2021 مع الفريق الأول لنادي موناكو وتطور بثبات في السنوات التالية. الآن، أصبح اللاعب الأعسر أحد العناصر الأساسية لفريق الإمارة، كما أن المدرب الوطني ديدييه ديشان معجب به أيضاً. شارك أكليوش كبديل خلال أربع مباريات بتصفيات كأس العالم مع فرنسا وسجل ظهوره الأول في نوفمبر ضد أذربيجان بهدف.

    أكليوش صانع ألعاب حقيقي يمكنه اللعب كجناح وكلاعب وسط مهاجم. إنه لاعب أنيق يمتلك مهارة مراوغة جيدة، ويفكر في زملائه أولاً قبل السعي وراء النجاح الشخصي. كل هذا مصحوب برؤية جيدة للملعب، وتمرير ممتاز، والكثير من العمل بدون كرة. تلك الصفة الأخيرة تميزه عن العديد من الأجنحة. يقتدي أكليوش في طريقة لعبه بأمثاله العليا: زين الدين زيدان، وأندريس إنييستا، ومسعود أوزيل.

    • إعلان
  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    2. إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)

    تبدأ قصة كرة القدم لإليوت أندرسون (23 عاماً) في مقاطعة تاين آند وير في شمال شرق إنجلترا. هناك، يلعب فتى صغير ذو شعر أحمر لصالح نادي "والسيند بويز". إنها منطقة نفوذ نيوكاسل يونايتد، وليس من المستغرب أن يجلب كشافة "الماكبايس" أندرسون إلى النادي في سن الثامنة. بعد عشر سنوات بالضبط، ظهر لاعب الوسط الذي لا يكل لأول مرة مع النادي، لكن انطلاقته الحقيقية استغرقت بعض الوقت.

    كانت فترة الإعارة إلى بريستول روفرز ضرورية قبل أن يترك الموهوب انطباعاً حقيقياً لدى صناع القرار في نيوكاسل. بثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة، ساهم بشكل كبير في صعود الفريق.

    لم يعد بإمكان إيدي هاو تجاهل أندرسون ولم يرغب في ذلك، ولكن بسبب قواعد الربح والاستدامة (PSR)، أُجبر النادي على البيع. قدّر نوتينجهام فورست اللاعب الذي كان يبلغ من العمر وقتها 22 عاماً تقريباً بقيمة عالية ودفع أكثر من 40 مليوناً مقابل لاعب لم يسجل أي هدف في 44 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    في البداية، أثار الأمر الدهشة، لكن أندرسون سرعان ما أسكت كل الشكوك. هو الآن جزء لا يتجزأ من منتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب توماس توخيل، وكل الأندية الكبرى تسعى خلفه. اعترف المدرب الألماني مؤخراً بثناء قائلاً: "إنه لاعب رئيسي بالنسبة لنا وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز".

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    3. فيسنيك أصلاني (هوفنهايم)

    فرّ والد فيسنيك أصلاني (23 عاماً) إلى العاصمة الألمانية برلين في نهاية القرن الماضي عندما كانت الحرب مستعرة في وطنه كوسوفو. أعاد لاجئ الحرب اكتشاف نفسه ككهربائي وسرعان ما استقبل (فيسنيك) في ألمانيا.

    تبين أن فيسنيك يمتلك موهبة كروية كبيرة، وفي سن الرابعة عشرة، انضم إلى أكاديمية الشباب في يونيون برلين. هناك، أثار الإعجاب لدرجة أن بايرن ميونخ حاول إغراءه بالانتقال. لم يبتلع أصلاني الطُعم. ومع ذلك، في عام 2020، قام بالخطوة عندما اقترب نادي هوفنهايم من المهاجم الموهوب.

    انتقلت عائلته بأكملها معه إلى سينسهايم، وهو أمر لن ينساه أصلاني أبداً. لاحقاً قام بتدليل والدته بسيارة جديدة تماماً، وحصل والده على ساعة باهظة الثمن. ومع ذلك، عانى المهاجم الشاب في هوفنهايم. لم يستطع اقتحام الفريق الأول ولعب في الغالب في "الريجيوناليجا"، الدرجة الرابعة في كرة القدم الألمانية. كانت فترة الإعارة إلى أوستريا فيينا غير ناجحة أيضاً، لكن بعد عام، حظي أصلاني بموسم انطلاقته في دوري الدرجة الثانية الألماني مع إس في إلفيرسبيرج: 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة. واصل هذا المستوى بثبات في هوفنهايم هذا الموسم. لذلك، يهتم بايرن به مرة أخرى، وعن ذلك صرح لقناة RTL: "إنه لشرف ويجعلني فخوراً جداً في قرارة نفسي". في حال حدوث انتقال، قد يحقق هدفه النهائي في بايرن: شراء منزل لوالديه.

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    4. لورنزو بيرناسكوني (أتالانتا)

    بالنسبة للورينزو بيرناسكوني (22 عاماً)، كان موسماً يصعب وصفه بالكلمات حتى الآن. كان شهر يونيو قد اقترب تقريباً عندما شارك مع فريق أتالانتا تحت 23 عاماً في المعركة من أجل الصعود إلى (الدرجة الثانية). لم ينجح الفريق، لذا واجه الشباب عاماً آخر في (الدرجة الثالثة). لم يجرؤ الظهير الجناح على الحلم بأنه بعد أقل من خمسة أشهر سيكون في التشكيلة الأساسية عندما يواجه الفريق الأول لبيرجامو بطل أوروبا الحالي، باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

    كما سجل دقائقه الأولى في الدوري الإيطالي كظهير أيسر، أو في الواقع كلاعب وسط أيسر في نظام أتالانتا. اللاعب الأعسر الماهر تقنياً - بجواربه التي تصل بالكاد فوق كاحليه - قضى وقتاً طويلاً على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأخيرة بسبب المنافسة مع فيديريكو ديماركو، وهي منافسة ليست بالهينة، لكنه على الأقل الآن جزء دائم من الفريق الأول. وكان بيرناسكوني سيوافق على ذلك دون تردد قبل خمسة أشهر.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    5. سانتياجو كاسترو (بولونيا)

    في بولونيا، نسوا اسم جوشوا زيركزي بسرعة كبيرة. بينما يكاد المهاجم الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد يتوسل للحصول على وقت للعب، يمتلك الـ "روسوبلو" (لقب بولونيا) بالفعل موهبة عليا جديدة في مقدمة هجومهم. اسمه سانتياجو كاسترو (21 عاماً)، ويمثل هذا الرقم 9 الأرجنتيني بالفعل قيمة سوقية تبلغ 35 مليوناً. كاسترو - موهبة أرجنتينية أخرى - يتبع مساراً تقليدياً للمواهب بشكل أكبر.

    ظهر لأول مرة في سن الثامنة عشرة مع نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني. في يناير، دفع بولونيا أكثر من ثلاثة عشر مليون يورو لنقل المهاجم إلى المدينة الإيطالية التاريخية. يتنافس كاسترو الآن مع الدولي الهولندي ثيس دالينجا، لكن كاسترو يتفوق بوضوح. بعد عام ونصف جيدين في الدوري الإيطالي، وضع إنتر الآن أيضاً أنظاره عليه، وهذا ليس مفاجئاً على الإطلاق. الأرجنتيني، بشعره الأسود القصير والمصفف للأعلى، يحمل شبهاً ملحوظاً بالأخ المفقود لـ لاوتارو مارتينيز. من يدري، قد يلعبان سوياً يوماً ما.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    6. بروميس ديفيد (يونيون سانت جيلواز)

    يُعد بروميس ديفيد (24 عاماً) تجسيداً للإصرار. كان هذا "الرحالة" في عالم كرة القدم يبلغ من العمر 22 عاماً عندما انطلق مسيرته بشكل حقيقي، على الرغم من أن والدته توسلت إليه مرات لا تحصى للتخلي عن حلمه الاحترافي.

    ديفيد هو حالياً المهاجم الأول لنادي يونيون سانت جيلواز، لكن الطريق الذي اضطر لسلوكه ليصبح المهاجم الذي لا غبار عليه لبطل بلجيكا كان طويلاً جداً.

    عبر أكاديمية المواهب في نادي تورونتو إف سي وفريق شبه المحترفين الكندي "فوجان"، حصل ديفيد على فرصته الأولى في أوروبا مع "إن كيه ترنيي"، وهو فريق في الدرجة الثالثة الكرواتية. لم تكلل تلك التجربة بالنجاح، ويمكن قول الشيء نفسه عن مغامراته في أمريكا ومالطا بعد ذلك. في إستونيا، أظهر الرحالة الكروي إمكاناته، مما أكسبه انتقالاً إلى يونيون في بداية عام 2024، حيث يسجل بانتظام. وقد فعل ذلك، على سبيل المثال، ضد أياكس، وآيندهوفن، ومؤخراً في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد جلطة سراي. 

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    7. بلال الخنوس (شتوتجارت)

    يقف بلال الخنوس (21 عاماً) متحدثاً للصحفيين بحذاء مُلصق بشريط لاصق بعد مباراة أوروبية مع كي آر سي جينك: "تعرضت لركلة في قدمي في الشوط الأول، مما أدى لكسر حذائي"، يشرح بهدوء لقناة "سبورزا".

    هذا التواضع هو الخنوس باختصار. لكن إلى جانب كونه شاباً متواضعاً، فإنه قبل كل شيء لاعب كرة قدم جيد بشكل استثنائي. إنه رقم 10 أو 8 تقني للغاية، يتمتع باندفاع قوي للأمام، ورؤية مبهرة للملعب، وحركة أقدام سريعة كالبرق.

    اللاعب المبدع المولود في عام 2004 نشأ في "سترومبيك-بيفير"، لكن في الواقع، ملاعب كرة القدم في بروكسل هي مسقط رأسه.

    علاوة على ذلك، كان الموهبة لاعب كرة صالات حتى سن الثالثة عشرة: "من خلال اللعب دائماً في تلك المساحات الصغيرة، تتعلم الركض بذكاء أكبر. لقد ساعدني ذلك بالتأكيد".

    في الخامسة عشرة، انتقل من أكاديمية أندرلخت إلى أكاديمية جينك. هذا أكسبه لقب "الخائن"، لكنه منحه أيضاً طريقاً مرسوماً لظهوره الاحترافي الأول. ونجح الأمر: في سن الثامنة عشرة، حانت اللحظة. يمثل الموسم التالي انطلاقته الحقيقية. المكافأة: مكان في تشكيلة منتخب المغرب لكأس العالم.

    في سن الثامنة عشرة، كان الأصغر في المجموعة. بعد كأس العالم، واصل الخنوس التألق في جينك لعام ونصف آخر، وسرعان ما توج نفسه موهبة الموسم، ثم في عام 2024 تبع ذلك خطوة تالية حتمية.

    كان ليستر سيتي مستعداً لدفع 22.5 مليون يورو للاعب الوسط ذي النزعة الهجومية. في موسم مظلم شهد صراعاً لتفادي الهبوط، كان هو أحد النقاط المضيئة في فريق رود فان نيستلروي. عندما خسر شتوتجارت نيك فولتيمادي لصالح نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي، كان الخنوس أحد الصفقات المتوقع منها تعويض النجم الراحل. بعد 21 مباراة، ساهم بالفعل في 11 هدفاً.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    8. زكريا الواحدي (جينك)

    في الدوري البلجيكي للمحترفين، هناك الكثير من اللاعبين الذين تذهب إلى الملعب بسعادة من أجلهم. زكريا الواحدي هو بلا شك واحد منهم. الظهير الأيمن هو كتلة من الطاقة يتمتع بلياقة ممتازة واندفاع هائل للأمام، وهو ما ينعكس أيضاً في إحصائياته: حتى الآن، سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين مع جينك.

    تم استدعاء الواحدي، المولود في أنتويرب، عدة مرات للمنتخب المغربي لكنه لم يلعب أي مباراة دولية رسمية بعد. ومع ذلك، فاز بالميدالية البرونزية مع المغرب تحت 23 عاماً في أولمبياد 2024. المنافسة في مركزه صعبة، بوجود لاعبين مثل أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) ونصير مزراوي (مانشستر يونايتد). ونتيجة لذلك، لا يمكن استبعاد احتمالية أن يختار مسيرة دولية مع بلجيكا في المستقبل.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    9. كارل إيتا إيونج (ليفانتي)

    في مكان ما على "ملعب" مُداس ومتعرج في دوالا بالكاميرون، يقف كارل إيتا إيونج (22 عاماً) أمام الكاميرا. ذراعاه مغطاة بطبقة من الرمل وقميصه الذي كان أبيض سابقاً بالكاد يمكن التعرف عليه، لكنه لا يبالي إطلاقاً، كما يتضح من ابتسامته العريضة المميزة. بيديه يشكل رمز القلب، وبقدميه سجل للتو ثلاثة أهداف. كان اللاعب البالغ من العمر حينها سبعة عشر عاماً يلعب في قطاع الشباب لفريق "جالاكتيك إف سي"، وهو فريق تدريب كاميروني متواضع.

    صورة أخرى من نفس الفترة أكثر تعبيراً؛ يرفع إيتا إيونتج إصبعين في الهواء، علامة السلام العالمية، وينظر برزانة إلى العدسة. ومع ذلك، الأمر يتعلق أساساً بالقميص الذي يضعه على كتفيه. إنه قميص نادي برشلونة، ويفترض أنه مقلد. في كرة القدم، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، إيتا إيونج هو دليل حي على ذلك. كان يوماً ما لاعب خط وسط، وكان يقتدي بيايا توريه - بسبب قوته البدنية وقدرته على الاندفاع للأمام. هو الآن مهاجم، ومهاجم جيد أيضاً. هذا الموسم، سجل الدولي الكاميروني بالفعل ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لليفانتي، وتكتب الصحافة الإسبانية بالفعل عن اهتمام نادي برشلونة. ذلك الصبي البالغ من العمر سبعة عشر عاماً في دوالا لم يتوقع هذا أبداً.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    10. حمزة إيكامان (ليل)

    ينتقل حمزة إيكامان من رينجرز إف سي إلى ليل الفرنسي في صيف 2025 مقابل 11.5 مليون يورو. حظي بظهور أول حالم مع النادي الفرنسي بتسجيله هدفين خلال فوز ساحق 7-1 ضد لوريان. هذا الموسم، سجل بالفعل تسعة أهداف في ثماني عشرة مباراة رسمية.

    ظهر المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً لأول مرة في مارس من هذا العام مع المنتخب المغربي.

    يتحدث المدرب الوطني وليد الركراكي بإشادة عالية عن إيكامان، الذي يتنافس مع أيوب الكعبي على مركز المهاجم. يوم الخميس الماضي، أُعلن أن المهاجم موجود في القائمة الاحتياطية لكأس الأمم الأفريقية لأنه أصيب مؤخراً. إيكامان مهاجم سريع وماهر تقنياً يصعب افتكاك الكرة منه. إذا استمر في التسجيل بهذه السهولة، فمن المحتم أنه سيقوم بخطوة كبيرة للأعلى في المستقبل.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    11. ميكيل جوريجيزار (أتلتيك بيلباو)

    لا يوجد نادٍ محترف في العالم تتشابك جذوره مع فرق الهواة الإقليمية بقدر أتلتيك بيلباو. المؤسسة الكروية التي تتخذ من بلباو مقراً لها ترتبط بأكثر من 160 شراكة رسمية مع الفرق المحلية. وهذا أمر جوهري لأن العملاق الباسكي، من حيث المبدأ، لا يلعب إلا بلاعبين من المنطقة. وهذا يعني أيضاً أن ميكيل جوريجيزار (22 عاماً) لم يغفل عنه الكشافة، بل ببساطة لم يكن جيداً بما فيه الكفاية (حتى الآن).

    في عام 2021، ضمه أتلتيك بيلباو. جاء ذلك بعد عشر سنوات من صديق طفولته وزميله الحالي، أوناي جوميز، الذي تم قبوله بالفعل في الأكاديمية الكروية المرموقة والفريدة من نوعها في سن الحادية عشرة.

    ومما له دلالة كبيرة أن جوريجيزار لم يمر سوى بمنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، دون أي فريق شباب آخر. فقط في مايو 2024 أصبح ضمن التشكيلة الأساسية لأتلتيك بيلباو لأول مرة. جوريجيزار يزدهر في وقت متأخر. إنه يبرز لأنه لا يحاول لفت الأنظار. لاعب الوسط الدفاعي يرمز إلى الموثوقية، وذكاؤه في اللعب ومعدل عمله هما بالضبط الصفتان المميزتان اللتان يمكن لأي فريق الاستفادة منهما. ليس من المستغرب أن يكون جوريجيزار هو الاسم الأول الذي يدونه إرنستو فالفيردي في ورقة المباراة. حتى قبل أوناي جوميز. ما هو جيد يأتي مبكراً؟ ليس دائماً إذن.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    12. هوجو لارسون (آينتراخت فرانكفورت)

    في نهاية أغسطس، يرن هاتف هوجو لارسون (21 عاماً). السويدي كان على اتصال دائم بوكيله خلال هذه الفترة، والذي كان لديه شيء مهم ليخبره به الآن: هناك عرض مربح للغاية للاعب الوسط من المملكة العربية السعودية. قال لارسون لاحقاً لـ "فوتبول كانالين": "راودتني أفكار كثيرة في تلك الأمسية. من الجيد أن تدع عقلك يسرح قليلاً. لكن عندما اتصلت بوالدتي بخصوص الأمر، أعطتني محاضرة: ’لا، لا، لا. لن تفعل ذلك!‘". وهكذا لم يفعل لارسون ذلك. إنه مرتاح تماماً في آينتراخت فرانكفورت.

    وصل لاعب الوسط متعدد الاستخدامات إلى فرانكفورت في 2023 قادماً من مالمو. هناك، كان لارسون يُعتبر موهبة كبيرة. في السابعة عشرة، حصل حتى على فترة تجربة قصيرة في تشيلسي، لكن حتى في ذلك الحين قرر لارسون أنه من الأفضل البقاء في ناديه الحالي. رصد فرانكفورت الموهبة وجعله واحداً من أغلى الصفقات الصادرة من الدوري السويدي على الإطلاق: تسعة ملايين يورو. ولمن يشكك في هذا الخيار: يبدو النادي الألماني أحياناً وكأنه آلة لطباعة الأموال. راندال كولو مواني، هوجو إيكيتيكي، عمر مرموش، ويليان باتشو، وجاسبر ليندستروم. مجرد بيع هؤلاء اللاعبين الخمسة قد جلب للنادي مبلغاً محترماً قدره 340 مليون يورو في العامين الماضيين. ومع لارسون، يأمل فرانكفورت في الوصول إلى 400 مليون. الاهتمام من الأندية الكبرى كافٍ، على أقل تقدير.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    13. إستيبان ليبول (ستاد رين)

    إستيبان ليبول هو الدليل المثالي على أن الصبر والعمل الجاد يمكن أن يؤتيا ثمارهما. المهاجم لم ينجح في الوصول للفريق الأول لأولمبيك ليون، ولكن عبر الدرجات الدنيا في فرنسا مع إبينال وأورليان، شق طريقه في النهاية إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

    ضم ستاد رين ليبول في صيف 2025 قادماً من أنجيه. تضمنت هذه الصفقة حوالي 13.5 مليون يورو. سرعان ما ترك المهاجم البالغ من العمر الآن 25 عاماً انطباعاً لدى "الروجي نوار". في مباراته الأولى مع رين، سجل ضد ناديه السابق أنجيه بعد عشرين دقيقة فقط. في نوفمبر، أثار ليبول الإعجاب مرة أخرى بتسجيله "هاتريك" ضد ستراسبورج. بعد خمس عشرة مباراة في الدوري، يمتلك بالفعل ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    14. رافائيل أونيديكا (كلوب بروج)

    بالنسبة لنادي كلوب بروج، يلوح في الأفق تحدٍ كبير هذا الشتاء أو الصيف القادم لمنع هجرة جماعية للاعبين الأساسيين. من الواضح أن العديد من اللاعبين الأساسيين يجذبون اهتمام الأندية الأوروبية، ورافائيل أونيديكا ليس استثناءً. وصل النيجيري إلى بروج في عام 2022 وسرعان ما تطور ليصبح قوة لا غنى عنها في خط الوسط.

    أونيديكا لاعب وسط دفاعي متكامل بشكل خاص: مرتاح بالكرة، وينعم برؤية ممتازة، وشخص يدخل بقوة في الالتحامات.

    "إنه يجلب لهذا الفريق (بروج) الاستقرار والتوازن"، هكذا أكد المدرب المقال مؤخراً نيكي هاين في بداية هذا الموسم. وهذا لم يمر دون أن يلاحظه أحد خارج بلجيكا أيضاً. تم ذكر آينتراخت فرانكفورت بالفعل كنادٍ لديه اهتمام ملموس، لكن لن يفاجأ أحد إذا أبدت أندية أكبر اهتمامها هذا الصيف بضابط إيقاع خط وسط بروج.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    15. جويل أوردونيز (كلوب بروج)

    في تشكيلة كلوب بروج، يوجد حالياً العديد من اللاعبين بملفات تعريف لافتة للنظر، وبالتأكيد يبرز جويل أوردونيز. دفع النادي البلجيكي الكبير ما يقرب من أربعة ملايين يورو في عام 2022 للحصول على قلب الدفاع من إنديبندينتي ديل فالي في الإكوادور.

    بعد عام، ظهر أوردونيز لأول مرة مع الفريق الأول لبروج، ومنذ ذلك الحين أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدفاع. مؤخراً، لعب مباراته الرسمية المائة بقميص "الأزرق والأسود"، وهو إنجاز يؤكد نموه المستمر. أوردونيز مدافع مثير للإعجاب. في الالتحامات البدنية، يخرج دائماً تقريباً كفائز، ولكنه في الوقت نفسه مرتاح أيضاً بالكرة. هذه صفات تجعله جذاباً لنادٍ أوروبي كبير. ليس من المستغرب أنه ارتبط في الأشهر الأخيرة بتشيلسي، ليفربول، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان.

  • PabloGetty/GOAL

    16. بابلو (جيل فيسنتي)

    يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، لكن البرتغال بأسرها تتحدث بإعجاب عن بابلو منذ أشهر. يجذب مهاجم جيل فيسنتي الانتباه بسرعة بفضل أهدافه. واللافت للنظر بما يكفي أن قصة حياته مثيرة للاهتمام بقدر طريقة لعبه.

    تدرج بابلو في أكاديمية شباب فاماليكاو. ولد في براجا لكنه قضى شبابه في البرازيل. وهذا ليس صدفة. فهو ابن المهاجم البرازيلي بينا، الذي لعب 84 مباراة رسمية مع نادي بورتو في الماضي. مع جينات كروية كهذه، ليس من المستغرب أن يمتلك بابلو أيضاً موهبة تسجيل الأهداف.

    في المباريات الإحدى عشرة الأولى بالدوري هذا الموسم، سجل بالفعل ثمانية أهداف لصالح جيل فيسنتي وأصبح أحد اللاعبين البارزين في الدوري البرتغالي الممتاز. غاب بابلو عن المباريات القليلة الماضية بسبب إصابة عضلية، ولكن إذا استمر في إظهار قدرته التهديفية في النصف الثاني من الموسم، فمن المرجح أن تصطف بعض الأندية الجذابة للتعاقد معه في غضون ستة أشهر.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    17. تروي باروت (ألكمار)

    أن تتوج نفسك بطلاً قومياً لكرة القدم بهدف واحد، فعلها تروي باروت في 16 نوفمبر في بودابست. بفضل الهاتريك الأسطوري الذي سجله، وخاصة هدف الفوز في عمق الوقت بدل الضائع ضد المجر، أرسل المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً أيرلندا إلى الملحق المؤهل لكأس العالم في تلك الأمسية.

    اكتسب باروت أيضاً شهرة عالمية بهذا الهدف. في هولندا، ومع ذلك، كان الناس على دراية بالقدرات العظيمة لخريج أكاديمية توتنهام لفترة أطول بكثير. دفع ألكمار أربعة ملايين يورو في يوليو 2024 لضم باروت من توتنهام، بعد أن أثبت بالفعل امتلاكه لحاسة تهديفية خلال فترة إعارته إلى إكسلسيور.

    في موسمه الأول مع ألكمار، سجل باروت عشرين هدفاً رسمياً، وهو في حالة ممتازة هذا الموسم أيضاً. خمسة عشر هدفاً في تسع عشرة مباراة هو أمر لا يقل عن كونه مبهراً. بعد تسجيله هدفين لأيرلندا ضد البرتغال في نوفمبر، ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير. السؤال ليس ما إذا كان سينتقل الصيف المقبل، بل أي نادٍ أوروبي كبير سينضم إليه.

  • Nico PazGetty/GOAL

    18. نيكو باز (كومو)

    أحد أكثر المواهب المطلوبة في العالم هو نيكو باز (21 عاماً). يلعب الإسباني الآن في مدينة كومو الجميلة ويستمتع بمغامرة رائعة هناك تحت قيادة سيسك فابريغاس. أدرك ريال مدريد موهبة باز قبل سنوات. ضمه النادي في سن الحادية عشرة من تينيريفي وتدرج عبر أكاديمية الشباب بأكملها في العاصمة الإسبانية.

    في نوفمبر 2023، سجل ظهوره الأول، وكان ذلك مباشرة في دوري أبطال أوروبا. بعد ثلاثة أسابيع، تذوق طعم البطولة المرموقة مرة أخرى. وهناك، سجل على الفور هدفه الأول. حتى ذلك الحين، كان باز يلعب معظم دقائقه مع ريال مدريد كاستيا، رغم أن كارلو أنشيلوتي كان يسمح له بالتدرب بانتظام مع الفريق. لكن ليس بما يكفي، وفقاً لتوني كروس. يقول الألماني لصحيفة ماركا عن الموهبة التي كانت تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقتها: "هذا الصبي يجب أن يتدرب معنا كل يوم، إنه جيد جداً لهذه الدرجة!".

    ولكن عندما نصح جهاز الكشافة البارع نادي كومو في صيف 2024 بالتحرك الآن وقدم النادي الإيطالي الثري والطموح في آن واحد عرضاً بستة ملايين يورو، سمح الريال للاعب خط وسطه المهاجم بالرحيل. وكما جرت العادة في الريال، جاء ذلك مع بند إعادة الشراء.

    بعد عام أول مبهر في الدوري الإيطالي، يستطيع الريال إعادة باز مقابل ثمانية ملايين يورو، لكن تشابي ألونسو اعتبر ذلك غير ضروري. لذلك يأمل توتنهام هوتسبير في اقتناص الفرصة وقدم عرضاً ضخماً يبلغ حوالي تسعة أضعاف ذلك المبلغ. أبلغ كومو الريال واتفق الفريقان: إذا رفض كومو العرض، فسيعيد الفريقان التفاوض بشأن بند إعادة الشراء، الذي كان سيكون تسعة ملايين يورو فقط الصيف المقبل. مما لا شك فيه أن الريال سيجتمع قريباً مع كومو، حيث يمر باز مرة أخرى بحالة رائعة هذا الموسم برصيد 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة. على الرغم من حقيقة أن باز، الذي اختار مسيرة دولية مع الأرجنتين بدلاً من إسبانيا، هو مشجع كبير لميسي.

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    19. روبن روفس (سندرلاند)

    عندما يدخل روبن روفس (22 عاماً) إلى غرفة الملابس في دهاليز ملعب سيتي جراوند - معقل نوتينجهام فورست - يقطع طاقم ولاعبو سندرلاند همهماتهم الهادئة. وبدلاً من ذلك، يهتفون بصوت عالٍ لحارس مرماهم الجديد، الذي أصبح يتمتع بشعبية لا تصدق بسرعة مع الفريق الصاعد. يعيش روفس في قصة خيالية، لكنه لم يكن يتوقع أن تُكتب الفصول بهذه السرعة قبل بضع سنوات.

    في موسم 2023/24، كان روفس يُعتبر موهبة كبيرة في نادي إن إي سي نيميخن، لكنه كان لا يزال يلعب دور الرجل الثاني خلف الحارس الأول ياسبر سيليسين. تعلم روفس الكثير من الدولي الهولندي، كما أخبر لاحقاً مجلة فوتبول إنترناشيونال: "كنت أستطيع قياس مستواي مقابل ياسبر كل يوم. إنه يعرف بالضبط ما هو مطلوب في أعلى المستويات".

    عندما غادر سيليسين إلى لاس بالماس في الموسم التالي، التقط روفس القفازات حرفياً. ترك انطباعاً كبيراً في موسم ظهوره الحقيقي لدرجة أنه حصل على مكان مع منتخب هولندا تحت 21 عاماً.

    كخاتمة لموسم ممتاز، قدم روفس أيضاً أشياء رائعة في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً. أبدى أياكس اهتماماً، لكن في النهاية، كان سندرلاند هو من حطم الرقم القياسي لصفقات البيع في نيميخن. حصل نادي نيميخن على ما يصل إلى 13 مليون يورو مقابل خريج أكاديميته، رغم أنه أصبح لاعباً أساسياً في نيميخن للتو. ومع ذلك، في سندرلاند، ما زالوا يضحكون بشأن هذا المبلغ. لقد تم الترحيب به منذ فترة طويلة كصفقة الموسم.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    20. إسماعيل صيباري (آيندهوفن)

    إذا كان هناك أي شخص في الدوري الهولندي لا يزال بإمكانه الانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير في سن متأخرة نسبياً، فهو بلا شك إسماعيل صيباري. ضمه آيندهوفن في 2020 من أكاديمية شباب جينك، وبعد أكثر من خمس سنوات، أصبح النجم المطلق للفريق. حيث أثيرت الشكوك أحياناً حول الحالة البدنية لصيباري في موسم 2024/25، فإنه يعيش في أفضل حالاته منذ أشهر.

    الدولي المغربي قوي بدنياً، وكثيراً ما يجد نفسه في وضعيات تسجيل، وتمكن أخيراً من الحفاظ على هدوئه أمام المرمى. نتيجة لذلك، يمتلك بالفعل عشرة أهداف هذا الموسم، بما في ذلك هدفان في دوري أبطال أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، مع وجود أربع تمريرات حاسمة باسمه، يثبت صيباري سمعته كلاعب جماعي.

    يخوض صيباري موسمه الثالث تحت قيادة المدرب بيتر بوس. لم يتمكن من الخروج من ظل مالك تيلمان في العامين الأولين والحصول على مكانة لا جدال فيها، لكن بعد رحيل الدولي الأمريكي في الصيف، اغتنم لاعب خط الوسط المهاجم فرصته بكلتا يديه. الهاتريك الرائع الذي سجله صيباري ضد المنافس على اللقب فينورد لا يمكن أن يكون قد مر دون أن يلاحظه كشافة الأندية الأجنبية، رغم أن تركيزه هو شخصياً في الشهر المقبل ينصب أولاً على الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    21. أليكس سكوت (بورنموث)

    يرتدي أليكس سكوت البالغ من العمر ستة عشر عاماً (الآن 22 عاماً) قميص نادي جيرنسي إف سي على جسده النحيل. إنه يناسبه مثل ملاءة سرير أكثر من كونه قميصاً. الخصم المباشر، الذي يشارك سكوت الملعب في المستوى الثامن من هرم كرة القدم الإنجليزية، يفرك يديه معاً. إنه يبلغ ضعف عمره، ولديه وشوم تصل حتى رقبته.

    لكن قبل أن يتمكن من الاصطدام به بقوة، كان سكوت قد انسل بالفعل بالكرة. يقول المدرب توني فانس بعد سنوات لإذاعة بي بي سي الإقليمية، بعد أن جعل سكوت أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ النادي: "لقد قضيت ليالٍ بلا نوم أحاول معرفة كيفية دمجه في الفريق".

    كطفل صغير، كان لابن الجزيرة مكان في فريق الشباب في ساوثهامبتون. ومع ذلك، تركه "القديسون" يرحل لأنه "لن يكون كبيراً بما يكفي أبداً" لكرة القدم الاحترافية. تحطم قلب سكوت. لكنه أعاد اكتشاف حبه لكرة القدم مع الفريق المحلي، نادي جيرنسي إف سي في الدرجة الثامنة. هناك، سرعان ما برز الشاب. التقطه بريستول سيتي وعرض عليه فترة تجربة. يتذكر سكوت مع بي بي سي: "كانت فوضى عارمة. في اليوم الأول تدربت مع فريق تحت 18 عاماً، وفي اليوم الثاني كنت في الملعب مع الفريق الأول".

    سرعان ما أمّن مكاناً أساسياً ولعب في النهاية 83 مباراة مع "الروبنز" (طيور أبو الحناء). دفع بورنموث 25 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط في عام 2023. بحلول الآن، أصبح جزءاً لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية هناك. في نوفمبر، حصل سكوت على المكافأة القصوى. شاهده توماس توخيل يتألق في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً الفائزة واستدعاه لمنتخب إنجلترا الأول. وفي جيرنسي - الجزيرة التي يقل عدد سكانها عن 60,000 نسمة - لا يمكنهم أن يكونوا أكثر فخراً.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    22. أنطوان سيمينيو (بورنموث)

    عندما يحتاج أنطوان سيمنيو (25 عاماً) للقيام بآخر رحلة إلى غرفة الملابس للاستعدادات النهائية بعد الإحماء، فإنه يقوم دائماً بوقفة قصيرة. بجوار مقاعد بدلاء بورنموث، يستقر القس جون، الذي يصلي معه سيمنيو بسرعة مرة أخرى قبل انطلاق المباراة مباشرة. ومع ذلك، تعرض إيمانه لاختبار قاسٍ خلال سنواته الأولى. وبينما كان يتنقل عبر فرق هواة مختلفة - كينجفيشر، إريث آند بيلفيدير، بروملي، على سبيل المثال - تم رصده مرات لا تحصى من قبل فرق لندن "آرسنال، توتنهام، كريستال بالاس، فولهام، ميلوول"، جميعهم عرضوا عليه فترة تجربة، لكنهم جميعاً رفضوه في النهاية.

    مدفوعاً بألم الرفض ومقوّى بإيمانه بالله، استمر في المحاولة. فكر لفترة وجيزة في الاستسلام عندما أخبره كريستال بالاس، بعد فترة تجربة استمرت ثمانية أسابيع، أنه ليس جيداً بما يكفي. يقول عن ذلك لصحيفة "ذا أثلتيك": "كنت محبطاً للغاية. كل ثلاثة أشهر يتم رصدي، وبعد تجربة، يتم رفضي مرة أخرى. عندما كنت في الخامسة عشرة وأخبرني بالاس أنهم لن يوقعوا معي، كان ذلك المسمار الأخير في النعش. كنت أبكي في السيارة وفكرت حينها: أتعلمون ماذا، سأستقيل. لن ألعب كرة القدم لمدة عام".

    وبالفعل تخلى عن الرياضة لمدة عام، واكتسب القليل من الوزن، ولكن بإلحاح من عمه، حصل على فرصة أخيرة في أكاديمية ويلتشير الرياضية في سويندون. من خط الوسط، سجل سيمنيو أكثر من خمسين هدفاً هناك. مرة أخرى، دوّن الكشافة اسمه وملفه الشخصي في دفاتر ملاحظاتهم. بما في ذلك كشافة بريستول سيتي، أول نادٍ يحتفظ به بعد فترة تجربة. بعد فترات إعارة في باث سيتي (المستوى السادس)، نيوبورت كاونتي (الرابع)، وسندرلاند (الثالث حينها)، انطلق أخيراً. لعب 125 مباراة لبريستول، مساهماً في هدف 42 مرة.

    تم اصطحابه مع غانا إلى كأس العالم، وبعد شهر، طرقت بورنموث الباب. هناك تطور منذ ذلك الحين ليصبح رجل النجومية. مع 6 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليس من المستغرب على الإطلاق أن ليفربول ومانشستر سيتي حريصان على ضمه. والآن، بالتأكيد لم يعد الكشافة يرفضونه بعد الآن.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    23. أسامة ترغالين (فيينورد)

    يمكن تسمية أسامة ترغالين بحق "صفقة" هذا العام التقويمي في الدوري الهولندي. انتهى المطاف بالدولي المغربي في فينورد في فبراير من هذا العام بناءً على نصيحة من وكيل. مقابل 450 ألف يورو فقط، تمكن الفريق القادم من روتردام من الحصول عليه من لوهافر، الذي كان يعاني من مشاكل مالية.

    لم يحصل لاعب خط الوسط الدفاعي على الكثير من وقت اللعب في نصف عامه الأول في فينورد، ويرجع ذلك جزئياً للإصابات، لكنه قاتل ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد بضعة أسابيع.

    أمر مثير للإعجاب للغاية، بالنظر إلى أن خط الوسط هو إلى حد بعيد أقوى منطقة في فريق روتردام. ترغالين البالغ من العمر 23 عاماً قوي دفاعياً، ولديه قدرة تحمل رائعة، ومتاح دائماً لاستلام الكرة. علاوة على ذلك، تجعل قدرته الفنية من الصعب على المدرب روبن فان بيرسي تجاهله. القول بأن فينورد سيبيعه بمبلغ أعلى بكثير في الصيف المقبل ليس بالتأكيد تنبؤاً جريئاً.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    24. كريستوس تزوليس (كلوب بروج)

    لا يمر نادي كلوب بروج بموسم رائع حتى الآن. الفريق يعتمد بشكل كبير على كريستوس تزوليس في الوقت الحالي. الجناح اليوناني يقترب بالفعل من أرقام مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة في منتصف الموسم. حتى الآن، سجل تزوليس تسع مرات وقدم إحدى عشرة تمريرة حاسمة. لذا، ليس من المستغرب أن يتم ربط الجناح الأيسر البالغ من العمر 23 عاماً بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر الأخيرة.

    إحصائياته تتحدث عن نفسها، وهو يثبت أنه صفقة ناجحة تماماً لبروج. أحضره البلجيكيون في عام 2024 مقابل ستة ملايين يورو فقط من نادي الدرجة الثانية الألماني فورتونا دوسلدورف، وهي صفقة تساوي الآن أضعاف ذلك بكثير. يتضمن عقده شرطاً جزائياً بحد أدنى ثلاثين مليون يورو. كل شيء يشير إلى أن بروج سيحقق ربحاً كبيراً من جوهرته اليونانية.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    25. آدم وارتون (كريستال بالاس)

    اعتاد آدم وارتون (21 عاماً) أن يقود معلميه ووالدته للجنون بانتظام بسبب عاداته الدراسية - أو بالأحرى، عدم وجودها - عندما كان طفلاً. حقق دبلوم المدرسة الثانوية دون عناء، بأعلى الدرجات الممكنة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، لكنه لم يذاكر أبداً. يقول لصحيفة التايمز: "أنا أكره ذلك. لم أدرس أبداً. حاولت والدتي، لكنني فقط لا أستطيع كتابة أو دراسة أشياء أعرفها بالفعل". هذا يعكس سلوك لاعب الوسط المتحكم، الذي يترك دائماً الرياح تداعب رأسه المقصوص بعناية. في الملعب، لا يغرق أيضاً في إحصائيات لا تحصى. وارتون قوي جداً في التمركز، لكن قبل كل شيء، هو ممرر موهوب. يستخدم تلك القدرة للعب للأمام. لعب الكرة جانبياً أو للخلف - هو يكره ذلك بقدر كرهه للدراسة.

    وفقاً لـ"جاكسون"، معلم التربية البدنية في مدرسة مورلاند المستقلة، وارتون ذكي بما يكفي ليكون عالم صواريخ. لكنه لاعب كرة قدم. واحد انطلق في بلاكبيرن روفرز واعتُبر لفترة طويلة أحد أكبر المواهب في الملاعب الإنجليزية. إذا تجاوزه توخيل في نوفمبر، فإنه لا ينزعج. "الاستراحة تعطيني فرصة لزيارة أجدادي"، كان هذا هو رد الفعل المُعبر للاعب كرة القدم الذكي.

