عندما يحتاج أنطوان سيمنيو (25 عاماً) للقيام بآخر رحلة إلى غرفة الملابس للاستعدادات النهائية بعد الإحماء، فإنه يقوم دائماً بوقفة قصيرة. بجوار مقاعد بدلاء بورنموث، يستقر القس جون، الذي يصلي معه سيمنيو بسرعة مرة أخرى قبل انطلاق المباراة مباشرة. ومع ذلك، تعرض إيمانه لاختبار قاسٍ خلال سنواته الأولى. وبينما كان يتنقل عبر فرق هواة مختلفة - كينجفيشر، إريث آند بيلفيدير، بروملي، على سبيل المثال - تم رصده مرات لا تحصى من قبل فرق لندن "آرسنال، توتنهام، كريستال بالاس، فولهام، ميلوول"، جميعهم عرضوا عليه فترة تجربة، لكنهم جميعاً رفضوه في النهاية.

مدفوعاً بألم الرفض ومقوّى بإيمانه بالله، استمر في المحاولة. فكر لفترة وجيزة في الاستسلام عندما أخبره كريستال بالاس، بعد فترة تجربة استمرت ثمانية أسابيع، أنه ليس جيداً بما يكفي. يقول عن ذلك لصحيفة "ذا أثلتيك": "كنت محبطاً للغاية. كل ثلاثة أشهر يتم رصدي، وبعد تجربة، يتم رفضي مرة أخرى. عندما كنت في الخامسة عشرة وأخبرني بالاس أنهم لن يوقعوا معي، كان ذلك المسمار الأخير في النعش. كنت أبكي في السيارة وفكرت حينها: أتعلمون ماذا، سأستقيل. لن ألعب كرة القدم لمدة عام".

وبالفعل تخلى عن الرياضة لمدة عام، واكتسب القليل من الوزن، ولكن بإلحاح من عمه، حصل على فرصة أخيرة في أكاديمية ويلتشير الرياضية في سويندون. من خط الوسط، سجل سيمنيو أكثر من خمسين هدفاً هناك. مرة أخرى، دوّن الكشافة اسمه وملفه الشخصي في دفاتر ملاحظاتهم. بما في ذلك كشافة بريستول سيتي، أول نادٍ يحتفظ به بعد فترة تجربة. بعد فترات إعارة في باث سيتي (المستوى السادس)، نيوبورت كاونتي (الرابع)، وسندرلاند (الثالث حينها)، انطلق أخيراً. لعب 125 مباراة لبريستول، مساهماً في هدف 42 مرة.

تم اصطحابه مع غانا إلى كأس العالم، وبعد شهر، طرقت بورنموث الباب. هناك تطور منذ ذلك الحين ليصبح رجل النجومية. مع 6 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليس من المستغرب على الإطلاق أن ليفربول ومانشستر سيتي حريصان على ضمه. والآن، بالتأكيد لم يعد الكشافة يرفضونه بعد الآن.