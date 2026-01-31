Goal.com
مباشر
Giovanni Di Lorenzo Napoli Inter penalty 25102025Getty Images
Michael Di Chiaro و محمود خالد

"الأمر أشبه بكلب يطارد ذيله" .. كونتي ينفجر غضبًا بعد إصابة نجم نابولي "الخطيرة" أمام فيورنتينا!

على الأرجح انتهى موسم قائد نابولي..

تلقى المدير الفني أنطونيو كونتي، ضربة موجعة، بإصابة أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، بينما كان "الآتزوري" يسعى لضماد جراحه الأوروبية، من مواجهة فيورنتينا.

وحقق حامل لقب الدوري الإيطالي، فوزًا على فيورنتينا، بنتيجة (2-1)، من قلب ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • إصابة القائد تربك حسابات نابولي

    وتعرض قائد نابولي، جيوفاني دي لورينزو، لإصابة قوية في الدقيقة 27، أجبرته على مغادرة ملعب المباراة عبر "نقالة".

    إصابة دي لورينزو جاءت بالتزامن مع هجمة سريعة، كادت أن تمنح "الفيولا" هدف التعادل، فبينما بقي اللاعب رقم "2"، على الأرض متألقًا، كان فيورنتينا قريبًا من تعديل النتيجة، بتسديدة ارتطمت في القائم.

    وظل قائد نابولي على أرض الملعب، وهو يمسك بركبته متألمًا، بعدما تعرض لالتواء شديد أثناء محاولته التدخل على فابيان.

     شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

    • إعلان

  • تغيير اضطراري

    ورغم تدخل الطاقم الطبي على الفور، من أجل "إسعاف" دي لورينزو، إلا أنه غادر عبر نقالة، فيما بدا أن اللاعب سيتم نقله إلى المستشفى، ولكن تم اصطحابه في النهاية، إلى غرفة تغيير الملابس.

    ومع تأكد من استحالة مواصلة اللعب، أجرى أنطونيو كونتي، تبديلًا اضطراريًا، بمشاركة أوليفيرا، بدلًا من اللاعب المولود عام 1994.

  • نابولي يعوض جراح التشامبيونزليج

    وبعدما كان أحد نجوم نابولي، في ليلة "الإقصاء" الأليم، من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الهدف الأول أمام تشيلسي، عاد فيرجارا، ليواصل تألقه، بإحراز الهدف الأول "مبكرًا" في شباك فيورنتينا.

    وبينما أحرز ميجيل جوتيريز "هدف الطمأنينة" لنابولي مع بداية الشوط الأول، عاد الفيولا ليقلص الفارق عن طريق مانور سولومون، ما بين الدقيقتين 49 و57.

  • Conte Napoli FiorentinaGetty Images

    كونتي يعلن انتهاء موسم دي لورينزو

    وفي حديثه عقب المباراة، أعطى أنطونيو كونتي، مؤشرًا على انتهاء موسم دي لورينزو، بنسبة كبيرة، مرجحًا بأن اللاعب الذي خرج باكيًا من ملعب مارادونا، ربما يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

    واستغل كونتي الفرصة من أجل توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة نابولي، وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بقوله "نحتاج إلى فريق أكبر، وإلا يعد ذلك انتحارًا".

    وأضاف مدرب فريق "بارتينوبي"، لـ"دازن"، "ليس هناك الكثير لأقوله، إنها مباراة تلو الأخرى، وعلينا الاستمرار في الاستعانة باللاعبين الذين يجب أن يكونوا مرتاحين، ولكن لا يمكننا ذلك، وهذا ما يؤدي إلى مثل تلك المواقف. لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي، وأعلم أنها إصابة مؤلمة، وأكرر القول إن خوض كل هذه المباريات ينهك اللاعبين ويؤثر على كرة القدم".

     شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

  • "اخترت فيرجارا عشوائيًا"

    وقال كونتي إن هناك قيود على من يمكن ضمه إلى الفريق، ونابولي الأصغر حجمًا لأنه لا يملك الكثير من اللاعبين، من أكاديمية الشباب، وهناك من يريد الخروج على سبيل الإعارة، ليلعب بشكل منتظم، الأمر الذي دفعه لاختيار اللاعب فيرجارا بشكل عشوائي.

    واستدرك "هناك حدود عمرية أيضًا، ولكن إذا كان علينا أن نلعب 60 مباراة في السنة، فنحن بحاجة لفريق أكبر، وإلا سيعد ذلك انتحارًا".

    وواصل كونتي رسالته، بقوله إنهم لا يفعلون شيئًا سوى الشكوى، في ظل سلسلة لا تنتهي من الإصابات، وهي إصابات خطيرة، ليست مجرد آلام عضلية يمكن علاجها بين أسبوعين و4 أسابيع، مشيرًا إلى قلة الخيارات على مقاعد البدلاء.

    وتابع "لدينا كأس إيطاليا، ونريد التأهل إلى أوروبا، ولكن الأمر صعب للغاية، خاصة وأن الأندية الأخرى تعزز صفوفها بالصفقات، بينما نحن تحت حظر الانتقالات"، وأضاف ساخرًا "هذا أمر رائع، نحن النادي الوحيد الذي يحقق ربحًا قدره 240 مليون يورو، ورغم ذلك نحن مقيدون من إجراء أي صفقات".

    واستطرد "يبدو أن الأندية لا تدرك أن الأمر أشبه بكلب يطارد ذيله. أنت تناضل للتأهل لكل هذه البطولة، للحصول على المزيد من الأموال، ولكنه لا يجدي نفعًا، لأنه كلما زادت البطولات التي تشارك بها، زاد عدد اللاعبين الذين يتعين عليك استقطابهم، وبالتالي ترتفع فاتورة الأجور. إذا لم يفهموا ذلك، فإن كرة القدم ستتجه نحو الأسوأ وتؤدي إلى هذه الأمور، لا أقصد نابولي فقط، ولكني أتحدث للدفاع عن اللاعبين بشكل عام، وأقول ذلك بصفتي لاعبًا سابقًا".

  • ما ينتظر نابولي؟

    ويحل نابولي في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة، في المركز الثامن عشر.

    هذا المركز أشاد به كونتي، واصفًا إياه، بأنه مكان لا يصدق لفريقه، في ظل الإمكانيات التي يلعب بها، في الوقت الذي يصارع به على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    وبعد مغادرة تشامبيونزليج، فإن نابولي يستعد لملاقاة جنوى، في السابع من فبراير، قبل أن يخوض مواجهة كومو بربع نهائي كأس إيطاليا، بعدها بثلاثة أيام.

الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
نابولي crest
نابولي
نابولي
الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
تورينو crest
تورينو
تورينو
0