(مُحدث) أخبار الانتقالات | ليفربول يستعلم عن دومفريس وإنتر يطلب جونز وآرسنال يعرض نجميه من أجل ألفاريز
تعطل انتقال لوكمان إلى فنربخشه
رغم توصل الناديان لاتفاق من أجل ضم اللاعب مقابل تقريبًا 40 مليون يورو، ولكن لم يعط أتالانتا نظيره فنربخشه الضوء الأخضر بعد لإتمام صفقة أديمولا لوكمان بحسب "فابريزيو رومانو".
ويطلب النادي الإيطالي ضمانات بنكية من الفريق التركي للتأكد على قدرته على دفع المبلغ بالطريقة المتفق عليها، مما جعل الفريق يتحرك للتفاوض مع أنجيه على صديقي شريف على صفقة تقدر في حدود 22 مليون يورو بحسب "رومانو"، بينما عاد أتلتيكو مدريد لإحياء اهتمامه بلوكمان من جديد عقب مفاوضات الصيف الفائت بحسب "ماركا".
دي زيربي ينفي رحيله عن مارسيليا
خرج روبرتو دي زيربي وأكد بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمارسيليا مساء الجمعة لنفي شائعات طلبه الاستقالة ومغادرة النادي عقب وداع دوري أبطال أوروبا.
وشدد المدرب الإيطالي على مساندة اللاعبين له في الفترة الحالية، وأنه يرى نفسه مدربًا للنادي الفرنسي ل5-6 سنوات قادمة.
ليفربول يستعلم عن دومفريس وإنتر يطلب جونز
ذكرت "سكاي" أن ليفربول استعلم عن شروط إنتر من أجل التخلي عن نجمه دينزل دومفريس من أجل تعويض المصاب جيريمي فريمبونج.
ويملك دوفريس شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ينص على بيعه في حال وصول عروض في حدود 25 مليون يورو بحسب التقارير.
وفي نفس السياق، طلب إنتر استعارة كيرتيس جونز من ليفربول بحسب "سكاي" في صفقة إعارة مع أحقية شراء مقابل 40 مليون يورو، والتي قد تتم إذا وافق دافيدي فراتيسي على الرحيل إلى نوتنجهام فورست.
آرسنال يُغري أتلتيكو بثنائي لضم ألفاريز
قال "تيم توك" إن آرسنال مستعد لعرض الثنائي جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي ضمن صفقة لضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.
ويحظى النجم الأرجنتيني الذي سبق له اللعب في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي بإعجاب متزايد من آرسنال، بالإضافة لبرشلونة، بحسب عدة مصادر مطلعة.
فورست يتخلص من زينتشنكو ويقترب من أورتيجا
أصبح نوتنجهام فورست في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع حارس مانشستر سيتي ستيفن أورتيجا بحسب "سكاي"، وذلك في صفقة ضم نهائي عقب تراجع ترتيب الحارس الألماني في سيتي بعد وصول جيانلويجي دوناروما وجيمس ترافورد.
وفي سياق آخر، قطع آرسنال إعارة أوليكسندر زينتشينكو مع نوتنجهام وأرسل اللاعب إلى أياكس بحسب "أتلتيك"، في صفقة إعارة أيضًا ولكن مع بنود تحولها لإلزامية الشراء.
إعلان