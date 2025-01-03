"جاء الأصعب من ابنك يا كونسيساو وميلان في حاجة إلى نجم النصر!" .. يوفنتوس يدفع ثمن أخطاءه بكأس السوبر

"ما أجمل البدايات عندما تكون هكذا!".. الحديث هُنا عن المدير الفني سيرجيو كونسيساو، الذي تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، قبل أيام قليلة من السوبر الإيطالي؛ ليقوده إلى المباراة النهائية.

ميلان قلب تأخره بهدف مقابل لا شيء، إلى الفوز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله كينان يلدز، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يعود ميلان بثنائية في 4 دقائق فقط، بواسطة كريستيان بوليسيستش في الدقيقة 71، وفيدريكو جاتي بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 75.

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وبهذه النتيجة.. سيكون عاشق الساحرة المستديرة على موعد مع "ديربي الغضب" الكبير الذي يجمع بين ميلان وإنتر، في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

إنتر كان قد تأهل إلى نهائي السوبر، يوم أمس الخميس؛ عندما فاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ميلان "المثير" على نادي يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، وتأهله إلى المباراة النهائية..