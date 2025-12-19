AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
أحمد فرهود

"اجلس أيها الأحمق" .. أزمة قمة ميلان ونابولي تصل إلى المدعي الفيدرالي وماسيميليانو أليجري مهدد!

أزمة كبرى أشعلها أليجري في قمة ميلان ونابولي بالأراضي السعودية..

لا تزال كواليس مباراة ميلان ونابولي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتبث بشكلٍ حصري ومجاني عبر تطبيق "ثمانية"، تثير الكثير من الجدل في الشارع الرياضي.

نابولي فاز (2-0) على فريق ميلان الأول لكرة القدم؛ ليحجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإيطالي، منتظرًا المُتأهل من مباراة إنتر وبولونيا.

    المدعي العام الفيدرالي يفتح تحقيقًا ضد ماسيميليانو أليجري!

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مساء اليوم الجمعة، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقًا ضد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان الأول لكرة القدم.

    الصحيفة كشفت عن أن التحقيق، يأتي على خلفية الإهانات التي وجهها أليجري إلى جابرييل أوريالي، مساعد المدير الفني لنادي نابولي أنطونيو كونتي؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأوضحت الصحيفة أن تقرير حكم مباراة ميلان ونابولي، تضمن تفاصيل واقعة أليجري مع أوريالي بالكامل؛ حيث تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي، في إيطاليا.

    وأساسًا.. لا يحتاج مكتب المدعي العام الفيدرالي تقرير من الحكم، للتحرك في مثل هذه الوقائع؛ خاصة أنه لديه الصلاحيات بالاكتفاء باللقطات والمشاهد، التي تُعرض عبر شاشات التلفزيون فقط.

    ومكتب المدعي العام الفيدرالي يشبه "النيابة العامة"؛ ولكنه هيئة تابعة لمنظومة اتحاد الكرة الإيطالي أساسًا، يكون مهمتها تأكيد المخالفة أمام القاضي الرياضي - الذي يصدر الحكم -.

    العقوبات المتوقعة ضد ماسيميليانو أليجري بعد واقعة السوبر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" تحدثت عن العقوبات المتوقعة ضد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان الأول لكرة القدم؛ بعد واقعته ضد جابرييل أوريالي، مساعد مدرب نابولي أنطونيو كونتي.

    وأكدت الصحيفة أن عقوبة أليجري، على خلفية الواقعة التي شهدها نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ ستكون عبارة عن غرامة مالية في أحسن الأحوال، لكنها في الأغلب قد تصل إلى الإيقاف لعدة مباريات.

    وشددت الصحيفة على أن أليجري، ينتظر حاليًا قرار القاضي الرياضي؛ وذلك بعد تدخل مكتب المدعي العام الفيدرالي في الواقعة، بشكلٍ رسمي.

    تفاصيل ما حدث بين ماسيميليانو أليجري وجابرييل أوريالي

    وأخيرًا.. شرحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مساء اليوم الجمعة، ما حدث أساسًا بين ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان الأول لكرة القدم، وجابرييل أوريالي مساعد مدرب نابولي أنطونيو كونتي.

    ولفتت الصحيفة إلى أن أليجري وجّه كلمات مشينة إلى أوريالي، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؛ والذي جمع بين ميلان ونابولي، على الأراضي السعودية.

    وقال أليجري لمساعد كونتي؛ حسب ما ذكرته الصحيفة دائمًا: "اجلس أيها الأحمق والمتملق"، حيث كررها أكثر من مرة.

    مشوار ميلان في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق ميلان الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني ماسيميليانو أليجري، ودع منافسات كأس إيطاليا، من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) أمام نادي لاتسيو.

    وبعد هذه الصدمة.. تلقى ميلان صفعة جديدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بخسارة كأس السوبر الإيطالي؛ عقب الهزيمة (0-2) أمام نادي نابولي، في نصف النهائي.

    أما في الدوري الإيطالي.. خسر ميلان صدارته لجدول الترتيب؛ حيث تراجع في الجولات الأخيرة إلى "المركز الثاني"، برصيد 32 نقطة.

    وجمع ميلان نقاطه الـ32 في الدوري الإيطالي، من 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة؛ على بُعد نقطة من إنتر، صاحب الصدارة.

