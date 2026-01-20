ميلان محظوظ؟ أرقام ماسيميليانو أليجري مع الروسونيري تدحض الافتراءات ولا تكذب!

لمحة من نيكلاس فولكروج كانت كفيلة للصعود إلى الوصافة والاقتراب من القمة. هدف المهاجم الألماني، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات في يناير، منح ميلان ثلاث نقاط ثمينة ضد ليتشي في آخر مباراة بالدوري.

يحتل الروسونيري المركز الثاني في الترتيب، متخلفًا بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر و7 نقاط عن يوفنتوس الخامس.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الكثيرون عن حظ ميلان، مستشهدين ببعض المباريات التي حالف فيها الحظ الفريق الأحمر والأبيض في حصد النقاط الثلاث، لكنهم نسوا مسيرة فريق أليجري.

الأرقام، كما يكرر مدرب الروسونيري في كثير من الأحيان، نادرًا ما تكذب، وفي هذه الحالة، كلها في صالح "الديافولو".

