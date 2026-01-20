Allegri Milan GFX desktopGOAL
ميلان محظوظ؟ أرقام ماسيميليانو أليجري مع الروسونيري تدحض الافتراءات ولا تكذب!

غالبًا ما يُشار إلى الفريق الأحمر والأسود على أنه محظوظ، ولكن عند تحليل مسيرة ميلان تحت قيادة أليجري، تظهر أرقام مهمة للغاية تؤكد جودة عمل المدرب الليفورني.

لمحة من نيكلاس فولكروج كانت كفيلة للصعود إلى الوصافة والاقتراب من القمة. هدف المهاجم الألماني، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات في يناير، منح ميلان ثلاث نقاط ثمينة ضد ليتشي في آخر مباراة بالدوري.

يحتل الروسونيري المركز الثاني في الترتيب، متخلفًا بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر و7 نقاط عن يوفنتوس الخامس.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الكثيرون عن حظ ميلان، مستشهدين ببعض المباريات التي حالف فيها الحظ الفريق الأحمر والأبيض في حصد النقاط الثلاث، لكنهم نسوا مسيرة فريق أليجري.

الأرقام، كما يكرر مدرب الروسونيري في كثير من الأحيان، نادرًا ما تكذب، وفي هذه الحالة، كلها في صالح "الديافولو".

  • الهجوم والدفاع: ماذا تقول الأرقام؟

    لا يضم ميلان في صفوفه مهاجمًا يسجل 20 هدفًا في الموسم، لكنه مع ذلك يمتلك ثاني أفضل هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 34 هدفًا في 21 مباراة. كما أن فريق أليجري يمتلك ثاني أفضل دفاع في الدوري، حيث استقبل 16 هدفًا (يتصدر روما هذا الترتيب الخاص برصيد 12 هدفًا). وهذا مؤشر واضح على التوازن والتماسك.

  • قارنوه بالموسم الماضي!

    لا ينبغي أن ننسى أيضًا أن مسيرة أليجري بدأت الصيف الماضي، حيث ورث المدرب الليفورني فريقًا أنهى الدوري في المركز العاشر. مقارنة بالمباريات نفسها في الموسم الماضي تحت إدارة فونسيكا/كونسيساو، حصد ميلان 15 نقطة إضافية في الترتيب: اليوم، يحتل الروسونيري المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

  • عودة إلى موسم 1992/1993

    هزم ميلان بقيادة أليجري في مباراته الأولى ضد كريمونيسي، ومنذ تلك المباراة لم يخسر مرة أخرى: حقق الروسونيري 20 مباراة دون هزيمة في الدوري. للعثور على سلسلة من النتائج الإيجابية المتتالية بهذه الطول في الدوري الإيطالي في تاريخ ميلان، علينا العودة إلى الفترة بين سبتمبر 1992 ومارس 1993 مع فابيو كابيلو على مقاعد البدلاء: في تلك الحالة، كانت هناك 23 مباراة دون هزيمة.

  • انطلاقة سريعة!

    هناك أيضًا بيانات أخرى تبرز جودة عمل أليجري. للمرة الثالثة فقط في عصر النقاط الثلاث للفوز، سجل ميلان هزيمة واحدة فقط في أول 21 مباراة من الموسم في الدوري الإيطالي، أي بعد 1995/96 و2003/04، مع هزيمة واحدة في كلتا الحالتين.

