ميلان ضد كومو | مودريتش "القائد الحقيقي" لحافلة أليجري العتيقة .. وعجلاتها "الفرنسية" تدهس حلم فابريجاس!

في واحدة من أكثر المباريات حماسة وإثارة بالدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، قدم ماسيمليانو أليجري درسًا لا ينسى للمدرب الصاعد بقوة سيسيك فابريجاس، استمتع به جميع من شاهد اللقاء بعدما تشارك كومو وميلان في وجبة كروية دسمة للجماهير.

ميلان استطاع أن يحول تأخره بهدف سجله مارك أوليفيه كيمب إلى فوز غالٍ وثمين بثلاثة أهداف الفضل كل الفضل فيها للاعب الوسط المتألق أدريان رابيو الذي تحصل على ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول سجلها نكونكو في الشباك، قبل أن يسجل النجم الفرنسي هدفي الفوز بالدقيقتين 55 و87 ليعود بنقاط المباراة كاملة من ملعب "جوزيبي سينيجاليا".

وبهذا الانتصار انفرد ميلان بمركز وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، ليقترب بفارق 3 نقاط فقط عن إنتر المتصدر، بينما كبد كومو هزيمته الأول في ملعبه ليتجمد في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وفي السطور التالية، يرصد "Goal" أبرز ملامح موقعة كومو وميلان في الجولة 16 من الدوري الإيطالي..

Getty/Goal