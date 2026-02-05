من مشاكل الأسنان إلى الركبة .. فحوصات ميلان الطبية "القاسية" مفسدة الصفقات!

فحص طبي جديد وصفقة فاشلة جديدة في ميلان، عنوان يتكرر للمرة الثانية في غضون 6 أشهر بعد أن قرر ميلان إيقاف صفقة انضمام جان فيليب ماتيتا من صفوف كريستال بالاس في انتقالات يناير عقب إخضاع اللاعب لفحص طبي أثبت إصابته على مستوى الركبة وحاجته لجراحة ستبعده عن الملاعب على الأقل لثلاثة أشهر.

واقعة ماتيتا وما سبقها من وقائع مشابهة جعل البعض يتحدث عن الفحص الطبي "القاسي" الذي يلتزم به ميلان دونًا عن بقية الأندية، والذي بسببه تفشل صفقات قد تمر في أندية أخرى، وقيل حتى إن الوكلاء الآن يخشون عرض لاعبيهم على الروسونيري خوفًا من الفشل الطبي وما يلحق بهم من سمعة ليست طيبة.

وكما ذكرنا، قبل ماتيتا واكتشاف مشكلة الركبة، في الصيف الماضي كان هناك واقعة مشابهة أيضًا، وفي الماضي واقعة غريبة وشهيرة كانت حديث العالم وقتها، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة.