ريال مدريد وميلان .. رسالة إلى برشلونة في "شوارع" البرنابيو وحان وقت حزم الحقائب يا أنشيلوتي!

ليلة تعيسة على العملاق المدريدي

دخل ريال مدريد موقعته مع ميلان في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتاجو برنابيو، وهو لديه كافة الأسباب الممكنة للانتقام ورد الاعتبار!

خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية لصالح رودري، وغضب النادي الإسباني من مؤامرة تم تدبيرها ضده، والسقوط المُروع أمام برشلونة في الكلاسيكو 4/0، والانتقادات الموجهة لكارلو أنشيلوتي والمطالب المنتشرة برحيله، كلها أسباب تحفز الميرينجي للرد في الملعب.

ولكن مجرد تمني الرد لم يكن كافيًا، ريال مدريد لم يفعل ما يكفي للتغلب على ميلان، في مواجهة كلاسيكية لا تحدث كثيرًا، وتجلب الكثير من ذكريات الماضي إلى أذهان عشاق الفريقين، والنتيجة الليلة كانت صادمة لأصحاب الأرض، بانتصار الروسونيري بنتيجة 3/1.

منذ الوهلة الأولى وكان من الواضح أن الليلة لن تكون سهلة، حيث سجل مالك ثياو هدف التقدم للضيوف من كرة رأسية، قبل أن يعادل فينسيوس النتيجة من ركلة جزاء، ليعود ميلان مرة أخرى ليسجل عن طريق ألفارو موراتا مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يحرز المتألق تيجاني ريندرز الثالث للفريق الإيطالي بالشوط الثاني.

نتيجة كارثية تضع الفريق في مركز متأخر بترتيب دوري الأبطال، وتفقده هيبته، وتزيد الشكوك حول أنشيلوتي، وتحمل رسالة إيجابية لغريمه الكتالوني برشلونة، فكيف حدث كل ذلك؟