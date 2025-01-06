ميلان يحلق عاليًا في سماء الرياض..

الكرة الإيطالية لم تمت.. هذه حقيقة أثبتها "ديربي الغضب" الكبير بين ميلان وإنتر، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي.

"ديربي الغضب" الذي أقيم على الأراضي السعودية، وتحديدًا بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ رد على كل من يزعم بأن الكرة الإيطالية "ماتت"؛ وذلك من خلال المتعة التي قدمها لجميع عشاق الساحرة المستديرة.

هذه المتعة الكروية تجلت في السيناريو المثير، الذي شهده "ديربي الغضب" الكبير؛ حيث انتزع ميلان اللقب، بعد قلب تأخره (0-2) إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقدم إنتر بالهدف الأول، عن طريق مهاجمه لاوتارو مارتينيز، وذلك في الدقيقة "45+1" من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يضيف مهدي طارمي "الثاني"، في الدقيقة 47.

لكن.. ميلان عاد بـ"ريمونتادا نارية" في الشوط الثاني، حيث سجل 3 أهداف متتالية؛ بواسطة ثيو هيرنانديز وكريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام، في الدقائق 52 و80 و90+3.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ميلان القاتل على إنتر، وتتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي..