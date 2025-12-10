استمرارًا لانفراط عقد "ليفربول كلوب" .. عرض جدي لإقناع أليسون بيكر بالعودة إلى إيطاليا

من وجهة نظر ليفربول، قد يكون توقيت اهتمام ميلان مصادفة سعيدة. في حين أن أليسون لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إلا أن الديناميكية في أنفيلد قد تغيرت بشكل كبير بعد وصول جيورجي مامارداشفيلي.

بدأ اللاعب الجورجي الدولي، الذي تم التعاقد معه من فالنسيا في صيف 2024 قبل أن ينضم رسميًا إلى فريق أرني سلوت قبل موسم 2025-26، في الضغط على البرازيلي. شارك مامارداشفيلي 10 مرات في جميع المسابقات هذا الموسم، وأبهر الجميع بقدرته على صد التسديدات وحضوره المهيب.

مع استمرار عقد أليسون حتى عام 2027، يجد ليفربول نفسه في مفترق طرق. مجموعة مالكي النادي التي تعتمد على البيانات، FSG، معروفة بواقعيتها فيما يتعلق بالحفاظ على قيمة اللاعبين. بيع أليسون الصيف المقبل، عندما لا يزال يحظى بقيمة محترمة، بدلاً من السماح له باستنفاد عقده حتى منتصف الثلاثينيات من عمره، يتماشى مع نموذج التشغيل التقليدي للنادي. كما أن ذلك سيمهد الطريق أمام مامارداشفيلي لتولي منصب الحارس الأول بلا منازع، مما يكمل خطة الخلافة التي تم وضعها قبل 18 شهراً.