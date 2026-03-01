Getty Images Sport
ميكيل أرتيتا يقدم آخر المستجدات حول إصابة ديكلان رايس بعد أن طلب نجم أرسنال استبداله في المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي
أرسنال يحقق فوزًا مهمًا على تشيلسي
رداً على فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد يوم السبت، سيطر آرسنال على المباراة في منتصف الشوط الأول عندما سجل ويليام ساليبا هدفاً. لكن أصحاب الأرض تعادلوا قبل نهاية الشوط الأول عندما حول بييرو هينكابي ركلة ركنية خطيرة من ريس جيمس إلى شباكه.
على الرغم من أن تشيلسي بدا الأفضل في بداية الشوط الثاني، إلا أن براعة أرسنال في الكرات الثابتة أثبتت أنها حاسمة مرة أخرى. أخطأ حارس مرمى البلوز روبرت سانشيز في تقدير ركلة ركنية مثالية من رايس، مما سمح لجوريان تيمبر بتسجيل هدف الفوز برأسه. واضطر أصحاب الأرض إلى خوض نهائي متوتر ضد تشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد بيدرو نيتو في الدقائق الأخيرة، ونجحوا في حصد النقاط الثلاث الحاسمة في سباقهم على اللقب.
خوف من إصابة نجم خط الوسط ديكلان رايس
هذا الفوز المهم تلاشى بسبب إصابة رايس. بعد وقت قصير من تمريره الحاسمة للهدف الفائز، أظهر اللاعب الدولي الإنجليزي قيمته الدفاعية الهائلة بتفوقه على نيتو وإحباط هجمة مرتدة خطيرة من تشيلسي. لكن رايس بدا أنه أصيب بشد عضلي أثناء محاولته تمرير الكرة إلى الحارس ديفيد رايا بعد الجري المضني لاستعادة الكرة.
استمر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في اللعب بشجاعة لفترة وجيزة قبل أن يشير إلى مقاعد البدلاء، ليتم استبداله في النهاية بكريستيان نورجارد في الدقيقة 76. بعد صافرة النهاية، أكد ميكيل أرتيتا أن اللاعب هو من طلب التغيير: "طلب ديكلان أن يتم استبداله، لذا سيخضع للفحص لمعرفة ما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأربعاء، للأسف". سيقوم الفريق الطبي الآن بتقييم لياقة لاعب وست هام السابق.
ضغط سباق اللقب ومباريات منتصف الأسبوع
أشاد أرتاتا بمرونة فريقه، لكنه أقر بوجود مجال للتحسين في إدارة المباراة. وقال مدرب أرسنال: "فوز كبير، أنا سعيد جدًا". "لعب الفريق بشكل ممتاز لفترات طويلة، وكان من المفترض أن يكون الفارق أكبر في الشوط الأول. كانت اللحظة التي استقبلنا فيها الهدف مؤلمة، لكن جودة تشيلسي... بعد البطاقة الحمراء كان من المفترض أن ندير الموقف بشكل أفضل، لكننا سنتحدث عن هذا غدًا".
يجب على أرسنال الآن أن يعيد تنظيم صفوفه بسرعة استعدادًا لمباراة منتصف الأسبوع ضد برايتون. تقام هذه المباراة بعد 24 ساعة فقط من مواجهة منافسه على اللقب مانشستر سيتي لفريق نوتنغهام فورست المتعثر. سيكون فقدان رايس في المرحلة الأخيرة من الموسم ضربة قوية لآمال أرسنال في رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضفي أهمية كبيرة على الفحص الطبي القادم له.
أرتاتا يشيد بالجودة التكتيكية لتشيلسي
على الرغم من حصده النقاط الثلاث، أشاد مدرب أرسنال بالفريق المنافس، مثمناً قدرته على تجاوز المواقف الصعبة حتى أثناء اللعب بأقلية عددية. وقال أرتيتا: "لديهم الكثير من الجودة، حتى عندما يستخدمون الحارس يمكنهم الخروج من الموقف بـ 10 لاعبين".
وتحدث أرتيتا بالتفصيل عن الصداع التكتيكي الذي تسبب فيه الضيوف طوال المساء. "لديهم [تشيلسي] لاعبون يمكنهم شغل مساحات مختلفة - كول [بالمر] يمكنه اللعب في مركز المهاجم الوهمي وشغل هذه المساحات، فهو يحتاج إلى متر مربع واحد فقط للالتفاف وتفعيل اللاعبين"، أوضح. واختتم مدرب آرسنال تقييمه بالإشادة بثلاثي خط الوسط: "إنهم بارعون جدًا في الدوران في المساحات الضيقة، كايسيدو، إنزو [فيرنانديز]، كول. إنهم مثيرون للإعجاب، إنهم فريق من الطراز الأول".
