ميكيل أرتيتا يقدم آخر المستجدات حول إصابة ديكلان رايس بعد أن طلب نجم أرسنال استبداله في المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي

رداً على فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد يوم السبت، سيطر آرسنال على المباراة في منتصف الشوط الأول عندما سجل ويليام ساليبا هدفاً. لكن أصحاب الأرض تعادلوا قبل نهاية الشوط الأول عندما حول بييرو هينكابي ركلة ركنية خطيرة من ريس جيمس إلى شباكه.

على الرغم من أن تشيلسي بدا الأفضل في بداية الشوط الثاني، إلا أن براعة أرسنال في الكرات الثابتة أثبتت أنها حاسمة مرة أخرى. أخطأ حارس مرمى البلوز روبرت سانشيز في تقدير ركلة ركنية مثالية من رايس، مما سمح لجوريان تيمبر بتسجيل هدف الفوز برأسه. واضطر أصحاب الأرض إلى خوض نهائي متوتر ضد تشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد بيدرو نيتو في الدقائق الأخيرة، ونجحوا في حصد النقاط الثلاث الحاسمة في سباقهم على اللقب.