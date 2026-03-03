Getty Images Sport
ميكيل أرتيتا حذر من أنه "لا يمكنه الوثوق" بأحد نجوم أرسنال بعد الفوز الصعب على تشيلسي
نيكول يدق ناقوس الخطر بشأن الأداء الهجومي
بينما حصد أرسنال ثلاث نقاط مهمة في ملعب الإمارات، إلا أن طبيعة الفوز تركت بعض المحللين غير مقتنعين بقدرات الفريق. تم إلغاء هدف التقدم الذي سجله ويليام ساليبا بهدف عكسي من بييرو هينكابي، وفي النهاية استلزم الأمر هدفًا آخر من جوريين تيمبر من ركلة ثابتة لحسم الديربي اللندني. مع استمرار مانشستر سيتي في التباهي بمباراة مؤجلة وسلسلة انتصارات متواصلة، فإن الضغط على ميكيل أرتيتا للحفاظ على الكمال هائل. اقترح نيكول، في حديثه على ESPN، أن الافتقار إلى التهديد في اللعب المفتوح يجب أن يكون مصدر قلق رئيسي للطاقم الفني. وقال: "من حيث المباراة، لا أعتقد أن تشيلسي ظهر حتى الدقيقة 45. لم يساهموا بأي شيء في الهجوم في الشوط الأول سوى الهدف الذاتي". "كان الشوط الثاني مختلفًا تمامًا. كان ميكيل أرتيتا يتوقع أن يبدأ أرسنال الشوط الثاني كما بدأ المباراة، لكنهم لم يفعلوا ذلك. هذا هو الأمر المقلق بالنسبة لي، أن أرسنال لم يكن لديه رد عندما تعرض لضغط بسيط. حتى عندما كان تشيلسي بعشرة لاعبين، لم يتحكم أرسنال في الكرة".
مخاوف بشأن النجوم ذوي الأداء الضعيف
لم تقتصر الانتقادات على المهاجمين فحسب، بل امتدت لتشمل خط الوسط والمناطق الجانبية أيضًا. لاحظ نيكول أن مستويات الطاقة داخل الفريق بدت وكأنها تنخفض في مرحلة حرجة. وقال: "كان أداء خط الوسط ضعيفًا، فقد استنفد ديكلان رايس طاقته، وربما كانت هذه أسوأ مباراة لمارتن زوبيمندي بقميص أرسنال". غالبًا ما تُرجمت هذه الصعوبات في خط الوسط إلى نقص في الدعم للخط الأمامي، لكن نيكول يعتقد أن المهاجمين يجب أن يتحملوا أيضًا مسؤولية الفشل في اختراق الدفاع المنظم.
وأشار نيكول إلى عدة لاعبين، قائلاً: "قام غابرييل مارتينيلي بركض واحد ضد تشيلسي، ولياندرو تروسارد لا يفعل شيئًا على الجانب الأيسر، وبوكايو ساكا اختفى تقريبًا مؤخرًا، وجيوكيريس سجل هدفين الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن الوثوق به".
كسر الحواجز الدفاعية
مع اشتداد المنافسة على اللقب، سيواجه أرسنال في جدول مبارياته عدة فرق من خارج "الستة الكبار" التقليديين. عادة ما يستخدم هؤلاء الخصوم خطوط دفاعية منخفضة، مما يتحدى متصدر الدوري لإيجاد حلول إبداعية في المساحات الضيقة. يخشى نيكول من أن يستمر إخفاق المبدعين الأساسيين في أرسنال، مما سيجعلهم يكافحون لتكرار القوة التهديفية التي أظهرها مانشستر سيتي، الذي يبدو أن لديه ثروة من الخيارات الاحتياطية.
وأضاف نيكول: "سيكون هذا أكبر مصدر قلق لميكيل أرتيتا. عليهم الذهاب إلى مانشستر سيتي، لكن المباريات الأخرى ستكون ضد فرق خارج المراكز الستة الأولى، مما يعني أنها ستلعب على الأرجح بتشكيل دفاعي ضيق. فكيف ستتمكن من هزيمة هذه الفرق؟ لديك فريق أرسنال يبدو أنه لا يستطيع هزيمة أي فريق، ومانشستر سيتي الذي يبدو أنه قادر على ذلك ولديه العديد من الخيارات. إذا كنت ميكيل أرتيتا، فستحقق الفوز ولكنك ستكون قلقًا بعض الشيء".
الطريق أمام جيوكيريس
ستكون الأسابيع المقبلة اختبارًا حاسمًا لشخصية جيوكيريس ومدى ملاءمته لأعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية. لقد سجل 15 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق الغانرز هذا الموسم، لكنه فشل إلى حد كبير في تلبية التوقعات العالية. التحدي التالي لأرسنال هو رحلة في منتصف الأسبوع لمواجهة فريق برايتون الذي يمر بفترة جيدة وفاز في مباراتين متتاليتين.
بالإضافة إلى جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب على الفريق الاستعداد لمواجهة حاسمة مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الشهر المقبل، وهي مباراة يعتقد الكثيرون أنها ستحدد مصير اللقب. سيحتاج جيوكيريس إلى استعادة لمسته التهديفية التي أظهرها في ديربي شمال لندن لإسكات منتقديه. إذا فشل في تقديم أداء جيد في هذه المواجهات الحاسمة، فقد يضطر أرتيتا إلى إعادة النظر في هرمه الهجومي خلال السباق النهائي على اللقب.
