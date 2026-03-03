ميكيل أرتيتا حذر من أنه "لا يمكنه الوثوق" بأحد نجوم أرسنال بعد الفوز الصعب على تشيلسي

لم تقتصر الانتقادات على المهاجمين فحسب، بل امتدت لتشمل خط الوسط والمناطق الجانبية أيضًا. لاحظ نيكول أن مستويات الطاقة داخل الفريق بدت وكأنها تنخفض في مرحلة حرجة. وقال: "كان أداء خط الوسط ضعيفًا، فقد استنفد ديكلان رايس طاقته، وربما كانت هذه أسوأ مباراة لمارتن زوبيمندي بقميص أرسنال". غالبًا ما تُرجمت هذه الصعوبات في خط الوسط إلى نقص في الدعم للخط الأمامي، لكن نيكول يعتقد أن المهاجمين يجب أن يتحملوا أيضًا مسؤولية الفشل في اختراق الدفاع المنظم.

وأشار نيكول إلى عدة لاعبين، قائلاً: "قام غابرييل مارتينيلي بركض واحد ضد تشيلسي، ولياندرو تروسارد لا يفعل شيئًا على الجانب الأيسر، وبوكايو ساكا اختفى تقريبًا مؤخرًا، وجيوكيريس سجل هدفين الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن الوثوق به".