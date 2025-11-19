"كان بطلي وله الفضل في كل شيء" .. ميكيل أرتيتا يكشف دور جوارديولا في نجاحه مع آرسنال

بعد موسم نادر في ملعب الاتحاد العام الماضي، حيث انتهى فريق جوارديولا دون أي ألقاب، عاد مانشستر سيتي إلى الساحة في موسم 2025-26 وهو مستعد لخوض معركة صعبة مع آرسنال بقيادة أرتيتا في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دعم بول ديكوف، المهاجم السابق لفريق آرسنال ومانشستر سيتي، مؤخرًا جوارديولا للفوز باللقب مرة أخرى هذا الموسم، حيث قال لموقع Best Betting Bonuses: "أستمر في القول إنني لا أريد أن أستبق الأحداث، فسأكون متحمسًا للغاية بسبب الأداء الأخير للفريق. ولكن هناك شيء ما داخل النادي وعلى أرض الملعب يقترب من المستوى الذي كان عليه الفريق في أفضل حالاته. أعلم يقينًا أن هناك شغفًا، ليس فقط من بيب، ولكن من الموظفين واللاعبين. لقد تألموا الموسم الماضي. لقد تألموا حقًا وهناك دافع كبير داخل النادي لتصحيح ذلك هذا الموسم. وكانوا سعداء جدًا بالبقاء بعيدًا عن الأضواء في وقت مبكر من الموسم، لكن الأداء ضد ليفربول أعطى الجميع الأمل في أنه لا يزال بإمكانهم التحسن. لن أتفاجأ إذا فاز مانشستر سيتي باللقب مرة أخرى في نهاية الموسم، لأنني أعتقد أن قوته وعمقه وجودته من أفضل ما في الدوري.

"الشيء الوحيد الذي يمتلكه بيب هو الكثير من الثقة من جماهير سيتي، وموسم سيئ واحد من بين كل المواسم التي قضاها هنا ليس بالأمر السيئ. أعتقد أن المشجعين يدركون ذلك، ومن الواضح أن مشجعي سيتي شغوفون للغاية، لكنهم أيضًا جيدون في كرة القدم. إنهم يدركون أن هذا ربما يكون إعادة البناء الثالثة منذ وصول بيب، مع التعاقدات الجديدة. سيكونون صبورين معهم. في بعض الأحيان، خسروا هذا الموسم ولم يبدو الأمر رائعًا دائمًا، وكان الناس قد أعلنوا بالفعل خروجهم من سباق اللقب. لكنني أعتقد أن مانشستر سيتي إذا تمكن من اللحاق بأرسنال بحلول يناير أو فبراير، فسيكون ذلك هو وقتهم. عندها سيعرفون أن الوقت قد حان للانطلاق. لا يزال لديهم لاعبون مثل رودري سيعودون. أعتقد أنهم سيحافظون عليه جيدًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتأكد من أنه سيكون جاهزًا للعب في النصف الثاني من الموسم".