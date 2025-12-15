Nottingham Forest v Al Qadsiah - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أسطورة الريال صار معتادًا على الإقالات .. القادسية يسجل "نقطة سوداء" جديدة في مسيرة ميشيل!

ميشيل يرحل عن القادسية رسميًا..

قررت إدارة نادي القادسية، وضع حد لمسيرة الإسباني ميشيل جونزاليس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد عامين من التواجد على رأس قيادة "فارس الشرقية".

نجم ريال مدريد السابق، الذي احتفى الميرينجي به كأحد رموزه، كتب نقطة سوداء جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما تعرض لـ"إقالة" جديدة، برحيله عن القادسية.

  • القادسية: إقالة ميشيل جاءت بعد تقييم شامل

    وأصدر نادي القادسية، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن توصله لاتفاق على إنهاء العلاقة مع المدير الفني لفريق الكرة الأول، ميشيل جونزاليس، عقب عملية مراجعة مخططة، قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى، وأهدافه الاستراتيجية الأوسع.

    ووجه مجلس إدارة القادسية الشكر إلى ميشيل، واعتباره دائمًا جزءًا من العائلة القدساوية، فيما يعمل النادي بوتيرة متسارعة على تعيين مدير فني جديد في القريب العاجل.

    وجاء قرار القادسية بإنهاء الارتباط العقدي مع ميشيل، بالتزامن مع فترة التوقف، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فضلًا عن تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، بعد تأهل المنتخب الأول إلى نصف النهائي.

    صعود وتحدي الكبار .. وإنجازات تتوقف عند المحطة الأخيرة!

    وتولى ميشيل جونزاليس تدريب القادسية، في نوفمبر 2023، من أجل بدء رحلة الصعود للفريق الأول إلى دوري روشن السعودي، حيث كان الفريق يلعب في دوري يلو.

    وبعد تدعيم الفريق بلاعبين "أصحاب الخبرات" مع الأندية الكبرى، نجح ميشيل في قيادة القادسية للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بل والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، بعدما حل في الصدارة برصيد 73 نقطة.

    القادسية، الذي يخضع لملكية شركة آرامكو، نجح في استقطاب صفقات عالمية، خلال صيف 2024، بعد ضم أسطورة الريال، ناتشو فيرنانديز، القادم بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، فضلًا عن الحارس ناهيتان نانديز، بيير أوباميانج، خوليان كوينونيس.

    في موسمه الأول، تمكن القادسية من "مقارعة" الكبار، وتحقيق الفوز على الأهلي والهلال والنصر، خلال الدور الأول، إلا أن مسيرته نحو تحقيق الإنجازات كانت تتوقف عند المحطة الأخيرة.

    * تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر أمام الاتحاد (1-3).

    * خسر مقعد المركز الثالث في دوري روشن، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، بعد صعود النصر الذي فاز في قضيته ضد حارس نادي العروبة، لدى مركز التحكيم الرياضي، ليحصل على "3" نقاط مكنته من التأهل القاري.

    انهيار موسم القادسية

    ورغم أن القادسية واصل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، أبرزها هداف الدوري الإيطالي ماتيو ريتيجي، ومصعب الجوير وأوتافيو وياسر الشهراني وعبد الله آل سالم، إلا أنها لم تسعف الفريق في التراجع مبكرًا خلال موسم 2025-2026.

    القادسية الذي اعتذر عن المشاركة في دوري أبطال الخليج، استهل الموسم بأسوأ سيناريو ممكن، حينما تلقى خسارة قاسية أمام الأهلي بنتيجة (1-5) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، ليدخل في مرحلة طويلة من الاحتجاج على مشاركة الأهلي، الذي تلقى دعوة للمشاركة في البطولة بعد انسحاب الهلال، خاصة بعد قرارات لجنة الاستئناف، باعتبار القادسية فائزًا لنصف النهائي بنتيجة (3-0).

    ورغم البداية الجيدة للقادسية في دوري روشن، وتواجده خلف النصر، إلا أن الفريق لم يتمكن من تجاوز عقبة الكبار، بعدما تعادل مع الهلال (2-2)، وخسر "3" مرات أمام الأهلي في الدوري والكأس والسوبر.

    وبات أمل القادسية الوحيد في إنقاذ موسمه، هو المنافسة على لقب دوري روشن، أو التأهل إلى مقعد آسيوي، علمًا بأنه يحل في المركز الخامس، برصيد 17 نقطة، بفارق عشر نقاط عن النصر المتصدر، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من ربع النهائي، بعد خسارة ماراثونية أمام الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل (3-3) في الوقت الأصلي.

    إقالة جديدة في مسيرة ميشيل

    ورغم أن مسيرة ميشيل التدريبية تمتد لما يقارب 20 عامًا، منذ قيادة رايو فاييكانو، وريال كاستيا، ووصولًا إلى القادسية، إلا أن تلك المسيرة كما كانت مزينة بالألقاب، فإنها شهدت الكثير من الإقالات أيضًا.

    وقررت إدارة إشبيلية إنهاء عقد ميشيل في 2013، ليتوجه بعدها إلى تدريب أولمبياكوس، الذي حقق معه الألقاب، بثنائية الدوري اليوناني وكأس اليونان.

    ولم يطل بقاء نجم ريال مدريد السابق، لأكثر من موسم واحد مع نادي مارسيليا، الذي قرر إقالته أيضًا في 2016، بسبب سوء النتائج وتواجد الفريق الفرنسي في صراع الهبوط، وتحقيق سلسلة قياسية من عدم الفوز في 14 مباراة على ملعب فيلودروم، فضلًا عن اضطرابات أخرى داخل النادي.

    وتعرض ميشيل لإقالة أيضًا من تدريب خيتافي في عام 2021، حيث لم يحقق الفريق تحت قيادته، الفوز في ثماني مباريات متتالية، وكان يحتل المركز الأخير في الدوري الإسباني.

