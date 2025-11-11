ميسي: لهذا عدت إلى كامب نو، نتحدث عن برشلونة طوال الوقت.. وهذا هو حلمي الأخير!

أكد ليونيل ميسي أن رحيله عن برشلونة ترك بداخله "إحساساً غريباً" لم يفارقه، مشدداً على أن طريقة الوداع كانت عكس كل ما تخيله أو حلم به طوال مسيرته.

وأوضح الأسطورة أنه كان يتخيل دائماً أن ينهي مسيرته بالكامل في أوروبا، وتحديداً في برشلونة، قبل الانتقال إلى تجربة أخرى مثل التي يعيشها الآن في ميامي، مؤكداً أن تلك "كانت رغبته وتفكيره".

وأعرب ميسي عن أسفه لعدم حصوله على الوداع الذي يستحقه، خاصة بعد أن أنهى سنواته الأخيرة في النادي دون حضور الجماهير بسبب الظروف الصحية العالمية، مما جعل لحظة الوداع "غريبة قليلاً" ومحاطة بظروف لم تكن مثالية.

هذا الرحيل المفاجئ، بعد "كل تلك الحياة التي قضيتها هناك"، شكّل صدمة له، حيث لم يتمكن من مغادرة النادي بالطريقة التي تليق بمسيرة امتدت لأكثر من عقدين، لكنه أكد إيمانه بأن "محبة الناس ستبقى دائمًا" بفضل كل ما عشوه معاً.