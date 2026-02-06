Goal.com
لا خلاف على صدارة ميسي .. مولر وسون وأفضل 25 لاعب في الدوري الأمريكي 2026-2027

يصنّف GOAL أفضل 25 لاعبًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وبينما ينبغي ألا يشكّل صاحب المركز الأول مفاجأة تُذكر، فإن الكثير من المواهب منتشرة في أرجاء الدوري.

مرحبًا بكم في التصنيف الذي سيُوقع هذا الكاتب على الأرجح في ورطة. إن تجميع أفضل 25 لاعبًا في الدوري الأمريكي MLS أمرٌ صعب. المركز الأول لن يكون مفاجأة على الإطلاق (إنه ميسي). لكن كل ما بينهما هو حيث يبدأ الجدل فعلاً.

المشكلة بسيطة: هناك الكثير من اللاعبين الجيدين جدًا في هذا الدوري الآن، وجميعهم يساهمون في فوز فرقهم بطرق مختلفة جدًا. لذلك تستند هذه التصنيفات إلى قليل من كل شيء - الأرقام، وانطباع العين، ونعم، قليلًا مما يعنيه اللاعبون فعليًا.

بعض الأمور التنظيمية: اللاعبون الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم لا يشملهم التصنيف (مثل تيمو فيرنر). وكذلك الصفقات التي لم تُعلَن بالكامل بعد (أنظر إليكما، مينيسوتا وجيمس رودريغيز). كما أن الوجوه الأحدث التي تركت تأثيرًا فوريًا لكن مواسمها قُطعت بسبب الإصابة لن تكون ضمن القائمة أيضًا - عذرًا، وسام أبو علي.

وبخلاف ذلك، فلنبدأ بلا مقدمات…

  • Tai Baribo GFXGOAL

    25تاي باريبو، دي سي يونايتد

    هل كنت تريد هدافًا؟ باريبو من أفضل الهدافين الذين قد تجدهم. كان مهاجم دي.سي. يونايتد رائعًا مع فيلادلفيا يونيون العام الماضي، وتصدر سباق الحذاء الذهبي في مرحلة ما. تراجعٌ في أواخر الموسم لم ينتقص شيئًا من جودته، وكان انتقاله المكلف إلى واشنطن مستحقًا تمامًا من لاعب لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

  • New England Revolution v Inter Miami CFGetty Images Sport

    24كارليس جيل، نيو إنجلاند ريفولوشن

    كان جيل الثابت الوحيد خلال بضع سنوات متباينة لفريق ريفس. لاعب الوسط الهجومي يقدّم الأهداف والتمريرات الحاسمة أينما لعب، وقد قدّم مساهمات تهديفية من رقمين في كل موسم كامل لعبه في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS). يبلغ 32 عامًا، لكن أرقامه لا تزال تتحسن فقط مع فريق ريفولوشن الذي ربما يكون قد تجاوز منعطفًا. 

  • Philip ZinckernagelGetty

    23فيليب زينكرناجل، شيكاغو فاير

    فيليب زينكرناغل حقق بهدوء أحد أفضل المواسم في الدوري الأمريكي للمحترفين العام الماضي، مسجلاً 15 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في موسمه الأول في الدوري. هذا العام، قد يكون أفضل حتى، خاصة مع إعادة تجهيز فريق فاير خلال فترة ما بين المواسم. 

  • Petar Musa, FC DallasImagn

    22بيتر موسى، إف سي دالاس

    تم التعاقد مع موسى في صفقة كبيرة عام 2024، وتأقلم بشكل جيد في الدوري الأمريكي للمحترفين مع 16 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة. وفي العام الماضي، لم يزد إلا تحسنًا، مسجلًا 18 هدفًا وست تمريرات حاسمة. كما أظهر دالاس تحسنًا حقيقيًا على أرض الملعب أيضًا - وكان موسى محورًا لجهودهم. 

  • Jeppe Tverskov San DiegoGetty

    21يبه تيفرسكوف، سان دييجو إف سي

    لا يلعب تفيرسكوف كرة قدم ممتعة، لكنه موثوق للغاية. ارتكز لاعب الوسط الدفاعي الدنماركي على فريق سان دييجو المميز، ولعب تقريبًا كل دقيقة مع نادي التوسّع — وقدم ثماني تمريرات حاسمة على طول الطريق. 

  • Brian White Vancouver Whitecaps 2025Imagn

    20برايان وايت، فانكوفر وايتكابس

    كان وايت بهدوء مزوّدًا منتظمًا للأهداف منذ عام 2021، لكنه بلغ مستويات جديدة في عام 2025. لقد سجّل 25 هدفًا في جميع المسابقات العام الماضي، وهو ما كان كافيًا لمنحه فرصة للانضمام إلى منتخب الولايات المتحدة، وفرصة لمحاولة دخول تشكيلة ماوريسيو بوتشيتينو لكأس العالم. 

  • LA Galaxy v Colorado RapidsGetty Images Sport

    19جابرييل بيك، لوس أنجلوس جالاكسي

    تراجع مردود البرازيلي في موسم 2025 الذي عانى فيه من الإصابات، لكن حتى حينها لا يمكن إنكار جودته. لقد كان حاسمًا في مشوار لوس أنجلوس جالاكسي نحو لقب كأس الدوري الأمريكي (MLS) في 2024، والآن، بعد أن استعاد لياقته بالكامل، يبدو مهيأً للعودة إلى مستواه. بيك عندما يكون جاهزًا بدنيًا هو احتمال مخيف. 

  • Max Arfsten, Columbus CrewImagn

    18ماكس أرفستن، كولومبوس كرو

    ارتبط اسم آرفستن بالانتقال إلى أوروبا خلال جزء كبير من شهر يناير، وهو ما يوضح مدى فائدته في مركز الظهير الأيسر. مميز في التقدم إلى الأمام لكنه يواصل التحسن دفاعيًا دائمًا، وقد حجز آرفستن مكانًا في معسكر المنتخب الأمريكي - وسيكون بالتأكيد خيارًا احتياطيًا قويًا عندما ينزل فريق بوتشيتينو إلى الملعب هذا الصيف.

  • Dayne St. Clair, Inter MiamiInter Miami

    17داين سانت كلير، إنتر ميامي

    كانت حملة 2025 هي العام الذي نجح فيه داين سانت كلير أخيرًا في تجميع كل شيء مع مينيسوتا يونايتد. وللتأكيد، فقد كان حارس مرمى ممتازًا منذ فترة، لكن الموسم الماضي تصدّر العناوين بتصدياته الحاسمة في اللحظات الكبيرة، وحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) عن جدارة واستحقاق. ومنذ ذلك الحين، واصل تحدي نفسه أكثر بالانتقال إلى إنتر ميامي. يبدو هذا العام محوريًا للكندي. 

  • Emmanuel Latte Lath and Jakob Glesnes, Philadelphia Union v Atlanta UnitedKyle Ross-Imagn Images

    16جاكوب جليسنس، لوس أنجلوس جالاكسي

    لقد كانت مفاجأة هائلة رؤية فيلادلفيا يتخلى عن جليسنيس، الذي كان من بين أفضل قلوب الدفاع في الدوري الأمريكي MLS العام الماضي. طويل القامة، قوي بدنيًا، وواثق بالكرة عند قدميه، وقد أنقذ الاتحاد أسبوعًا بعد أسبوع. قد تكون أفضل سنواته خلفه، لكن اختياراته الثلاث كأول ستار وإقرار حصوله على جائزة مدافع العام 2022 يثبتان أنه موهبة حقيقية. 

  • Diego Luna, RSLGetty Images

    15دييجو لونا، ريال سولت ليك

    لونا هو بالتأكيد اللاعب الأكثر محبوبية في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، ومدافع حقيقي عن مجتمعه. لكنه أيضًا رائع بشكل مُدمّر على أرض الملعب. في عام 2025، سجّل مساهمات تهديفية من رقمين للعام الثاني على التوالي، وهو على المسار الصحيح للتحسّن قبل هذا الموسم. 

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    14مايلز روبنسون، إف سي سينسيناتي

    عاد روبنسون بقوة من إصابة مدمّرة في وتر العرقوب عام 2024، ولم يفعل سوى أن تحسّن في العام التالي. صحيح أن هناك بضع كدمات، لكنه كان عنصرًا حيويًا لدفاع سينسيناتي القوي جدًا، وفرض نفسه ضمن حسابات المنتخب الأمريكي (USMNT) في كأس العالم. وما يزال أمام لاعب اختير نجمًا العام الماضي الكثير ليقدمه في كرة القدم. 

  • Los Angeles Football Club v Los Angeles Galaxy.Getty Images Sport

    13ريكي بوتش، لوس أنجلوس جالاكسي

    عندما يكون في كامل لياقته، يُعد بوتش أحد أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ولا ينبغي حقًا أن يكون هناك جدال حول ذلك. لقد كان هائلًا في عام 2024، وقاد لوس أنجلوس جالاكسي إلى الفوز بكأس MLS، وهو ما لم يتوقعه سوى قلة قليلة. لكن إجراء جراحتين متتاليتين في الرباط الصليبي الأمامي يضع مسيرته عند مفترق طرق. ومع ذلك، إذا استعاد لياقته الكاملة مجددًا، فسيعود خريج لا ماسيا بالتأكيد إلى مصاف أفضل لاعبي الدوري. 

  • Tristan Blackmon, Vancouver WhitecapsImagn

    12تريستان بلاكمون، فانكوفر وايتكابس

    يا له من عام كان بالنسبة للرجل الذي تسرّب استدعاؤه لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال على يد توماس مولر. صحيح أن هجوم وايتكابس تصدّر العناوين، لكن عمودهم الفقري الدفاعي هو من مهّد لكل شيء. كان بلاكمون ركيزة دفاع فانكوفر الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في الغرب عام 2025. ولم يكن مفاجئًا أن يُتوج مدافع العام في الدوري الأمريكي للمحترفين. 

  • Hany Mukhtar Nashville SCImagn

    11هاني مختار، ناشفيل إس سي

    تقول الرواية إن ناشفيل أرادت مختار ليكون رجلها الأول حتى قبل أن تصبح موجودة. وبالفعل، اتصلوا به في عام 2019 لترتيب كل شيء. ومنذ ذلك الحين لم يلتفت مختار إلى الوراء حقًا. فهو الحضور الدائم لبطل كأس الولايات المتحدة المفتوحة الحالي، بعدما سجل 16 هدفًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم وحده العام الماضي. كما تم اختياره ضمن فريق كل النجوم للموسم الثالث على التوالي. 

  • Sam SurridgeGetty

    10سام سوريدج، ناشفيل إس سي

    سوريدج بارع جدًا في القيام بشيء واحد: تسجيل الكثير من الأهداف. هناك عدد قليل جدًا من المهاجمين في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) يمتلكون قدرته الفطرية على الإنهاء، كما أن ناشفيل يستفيد منها بشكل جيد أيضًا. لقد سجل 25 هدفًا العام الماضي، وتمت تسميته ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب (MVP) بعد أفضل موسم له في الدوري حتى الآن. 

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    9سيباستيان بيرهالتر، فانكوفر وايتكابس

    كان الموسم الماضي هو العام الذي أدرك فيه برهالتر إمكاناته بالكامل. لقد كان موثوقًا مع فانكوفر لعدة سنوات، لكن في عام 2025، أصبح نجل المدرب السابق لمنتخب الولايات المتحدة اللاعبَ المحوريَّ في خط الوسط كما كان يمكنه دائمًا أن يكون. تلك التمريرات الحاسمة الـ12 — التي ساعدت فيها بلا شك قدرته القاتلة على الكرات الثابتة — لا تبدو سيئة أيضًا. 

  • Seattle Sounders FC v San Diego FCGetty Images Sport

    8كريستيان رولدان، سياتل ساوندرز

    يجب دراسة أداء رولدان في نهائي كأس الدوريات أمام إنتر ميامي. كان لاعب الوسط الأمريكي يلعب رغم الإصابة، ومع ذلك هيمن على وسط الملعب بينما أمطر الساوندرز ميسي ورفاقه. لقد كان عنصرًا أساسيًا للساوندرز منذ عام 2015، ومع ذلك نال أول استدعاء له لمباراة كل النجوم في عام 2025. لقد بدا الأمر أشبه بإنصافٍ للاعبٍ بذل مجهودًا شاقًا ويمكن اعتباره بلا مبالغة أسطورةً للنادي. 

  • Evander FC CincinnatiImagn

    7إيفاندر، إف سي سينسيناتي

    إيفاندر، قبل كل شيء، ممتع للغاية للمشاهدة. ذلك الفتى الذي تابع رونالدينيو في سنواته التكوينية جلب نوعًا محددًا من اللمسة الفنية إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. البرازيلي، الذي يعدّ صانع تمريرات ومسدِّدًا فتاكًا أكثر منه مراوغًا، هو رقم 10 كلاسيكي مثالي لدوري ما زال يسمح بوجودهم. ولم تكن 31 مساهمة تهديفية بداية سيئة للحياة في سينسيناتي أيضًا. 

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    6دينيس بوانجا، لوس أنجلوس إف سي

    كان بوانجا صفقة موفقة للغاية عندما تعاقد معه نادي لوس أنجلوس إف سي قبل بضع سنوات. وفي موسمه الكامل الثالث في الدوري، قدم أفضل مستوياته. سجل 32 هدفًا في جميع المسابقات وطوّر شراكة هجومية قاتلة مع سون هيونج-مين. وهناك شائعات تفيد بأن الدولي الجابوني قد يغادر الدوري مقابل مبلغ مالي كبير، وهو ما سيكون خسارة فادحة لكل من الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) ولوس أنجلوس إف سي على حد سواء. 

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    5رودريجو دي بول، إنتر ميامي

     كان إنتر ميامي بحاجة إلى تعويض أحد نجومه من اللاعبين المعيّنين (DPs) في سيرجيو بوسكيتس، وقد فعل ذلك بأناقة، بالتعاقد مع دي بول في منتصف الموسم الماضي. وإذا كان ميسي هو الرجل الأول بلا منازع، فإن دي بول قام بكل شيء آخر. يطلقون عليه في الأرجنتين لقب "حارس ميسي الشخصي"، ومن السهل معرفة السبب، إذ كان دي بول يدير خط الوسط بمفرده — مع التأكد أيضاً من أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات يتمتع بحماية تفوق المطلوب. 

  • Anders Dreyer San Diego FC 2025Getty

    4أندرس دراير، سان دييجو إف سي

    كان دريير سيُعدّ مرشحًا شبه محسوم لجائزة أفضل لاعب (MVP) لولا أن شخصًا يُدعى ليونيل ميسي لعب في هذا الدوري. لطالما بدا أنه صفقة ذكية لسان دييجو، لكن قلّة قليلة كانت لتتوقع مدى روعته. إن تسجيل 23 هدفًا وتقديم 17 تمريرة حاسمة أمرٌ عبثي في موسم الظهور الأول. كان اختياره ضمن فريق كل النجوم مستحقًا وأكثر، وسيكون نادي سان دييجو ممتنًا للغاية لوجوده لديهم لمدة عامين آخرين على الأقل. 

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    3سون هيونج-مين، لوس أنجلوس إف سي

    يا لها من صفقة كان سوني. صحيح أن لوس أنجلوس إف سي دفع مبلغًا طائلًا لجلب الكوري، لكن من يهتم؟ أحيانًا عليك أن تخاطر مخاطرة كبيرة. ولم تكن هناك فترة تأقلم للكوري أيضًا. لقد سجل 12 هدفًا وأضاف ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة بعد انتقاله من توتنهام في أغسطس. على الأرجح، سيكون أفضل حتى في عام 2026.

  • Thomas Muller Vancouver Getty

    2توماس مولر، فانكوفر وايتكابس

    لاعبٌ كان جيدًا إلى درجة أنهم ابتكروا له مركزًا جديدًا. أطلق مولر على نفسه لقب "مترجم المساحات"، وهو تعبير لا يعني في الحقيقة الكثير، لكنه يبدو رائعًا. عمليًا، كان ذلك فعّالًا بشكل لافت مع وايتكابس. كانت أرقام مولر جيدة — 11 مساهمة تهديفية في 12 مباراة — لكن تأثيره كان أكبر حتى من ذلك. انتقل فانكوفر من فريق جيد إلى فريق رائع عند انضمامه، وليس ذلك من قبيل المصادفة. 

  • 1ليونيل ميسي، إنتر ميامي

    هل يحتاج هذا حتى إلى إقحام تنظير فكري؟ قدّم ميسي أفضل موسم في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. على الإطلاق. وبلا جدال، وبلا شك، وربما كما كان متوقعًا تمامًا، هيمن الأرجنتيني على الدوري تمامًا العام الماضي. بلغت مساهماته التهديفية 48 في 28 مباراة، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ الدوري، لكنه تحقق في عدد مباريات أقل من الرقم السابق. كما حطّم تقريبًا كل رقم قياسي متاح في الأدوار الإقصائية أيضًا. ولإكمال ذلك، رفع كأس MLS في نهاية العام. وما يزيد الأمر حلاوة؟ وقّع عقدًا لعدة سنوات للبقاء في ميامي في المستقبل المنظور. 

