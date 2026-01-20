Getty
زميل رونالدو السابق: كريستيانو يفتقد ما يملكه ميسي.. والكرة الذهبية التاسعة واردة!
ميسي يسعى للفوز بكأس العالم
بعد التتويج بكأس الدوري الأمريكي تم الاحتفال بآخر تتويجات ميسي الثمانية بالكرة الذهبية في عام 2023. تم الاعتراف به كأفضل لاعب على الكوكب بعد أشهر قليلة من قيادته لبلاده نحو الخلود في كأس العالم قطر 2022.
تألق ميسي طوال تلك البطولة، وقدم الأداء المطلوب عندما كان الأمر أكثر أهمية في الأدوار الإقصائية، وتمكن من إكمال مجموعته التاريخية من الميداليات في ليلة لا تُنسى في الشرق الأوسط.
من المتوقع أن يكون ميسي جزءاً من حملة الأرجنتين للدفاع عن اللقب، على الرغم من عدم تأكيده لمشاركته بعد، وستكون أنظاره موجهة نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية توالياً عندما تصبح أرقى الكؤوس متاحة للمنافسة. لقد ساعد إنتر ميامي في الفوز بكأس الدوري الأمريكي، وحصل هو نفسه على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في عام 2025 ولم يُظهر أي علامة على التباطؤ. إذا شارك مع "الألبيسيليستي" في الحدث الرئيسي للفيفا، فسيكون مصمماً على الفوز بالجائزة الكبرى.
هل يمكن لميسي الفوز بالكرة الذهبية التاسعة؟
عند سؤاله عما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تأمين كرة ذهبية أخرى، قال كليبرسون الفائز بكأس العالم 2002 - لموقع GOAL: "واو! هذا الرجل لا يتوقف أبداً! الأرجنتين لديها فرصة أكبر للفوز بكأس العالم بوجود ميسي مقارنة بأي دولة أخرى، فقط لأن ميسي لا يزال يلعب بمستوى جيد".
وأضاف: "الأمر مختلف عن رونالدو. هو (رونالدو) لا يزال يلعب بمستوى، لكن اللاعبين حول رونالدو ليسوا مثل ما يملكه ميسي مع الأرجنتين. إنها مسألة نقاء كروي. ما يملكه اللاعبون البرتغاليون وما يملكه اللاعبون الأرجنتينيون مختلف تماماً. لهذا السبب ميسي لديه فرصة كبيرة".
وزاد: "إذا ذهب وفاز بكأس العالم، فمن المؤكد بنسبة 100% أنه سيفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى. إنه عبقري. حتى اللاعبين والجماهير البرازيلية ينظرون إليه ويريدون رؤية اللاعبين الجيدين يفوزون بالكرة الذهبية وبكأس العالم - اللاعبون الذين يمثلون متعة عند مشاهدتهم يلعبون. ميسي هو أحد هؤلاء".
هل يلحق المزيد من النجوم بميسي في الدوري الأمريكي؟
بينما يستعد لإضاءة الساحة الدولية، كان ميسي يفعل ذلك محلياً منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2023. تم تحطيم المزيد من الأرقام القياسية هناك، مع إضافة المزيد إلى سجل الشرف الأكثر تتويجاً في كرة القدم الاحترافية. تواجد كليبرسون يوماً ما في صفوف الدوري الأمريكي بنفسه، مع فيلادلفيا يونيون، وهو سعيد برؤية ميسي يبني تلك العلامة التجارية.
وعند سؤاله عما إذا كانت المزيد من الأسماء الكبيرة ستتبع ميسي وتوماس مولر وسون هيونغ مين إلى أمريكا الشمالية في السنوات القادمة، قال كليبرسون: "ذهبت لأول مرة إلى الدوري الأمريكي في 2013 للعب مع فيلادلفيا يونيون. في ذلك الوقت كان هناك [ديفيد] بيكهام في لوس أنجلوس وعدد قليل من الآخرين. بعد ذلك، بدأ المزيد من اللاعبين في القدوم. الكثير من اللاعبين ذهبوا إلى الدوري الأمريكي. لقد تغير الدوري، إنها مباريات تنافسية ومستوى جيد. الشيء الذي يملكه الدوري الأمريكي هو الترفيه. المباريات في أمريكا تدور حول الترفيه، إنه عرض والكثير من الأشياء التي تحدث حول كرة القدم. الآن يجلبون لاعبين مثل ميسي ولاعبين كبار آخرين. لقد رفعوا مستوى الدوري قليلاً من حيث السمعة".
وواصل: "أعتقد أن المزيد من اللاعبين سيأتون. يمكنك أن ترى الآن أن المزيد من اللاعبين الشباب يذهبون إلى الدوري الأمريكي لأنهم يعرفون أن العمل مختلف قليلاً هناك. الكثير من الأندية من أوروبا، ومن البرازيل، بدأت في الحصول على لاعبين من الدوري الأمريكي. انظر كم عدد اللاعبين الأمريكيين في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، هناك الكثير من الحركة".
ماذا بعد لميسي؟
سيبقى ميسي لعدة سنوات، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي سيستمر حتى عام 2028. ويأمل ميسي في الفوز بمزيد من الألقاب خلال تلك الفترة، كما سيتخذ قرارًا مهمًا بشأن موعد اعتزاله منصب قائد منتخب الأرجنتين، بعد أن وصل عدد مبارياته الدولية إلى 196 مباراة وسجل 115 هدفًا.
