ميسي أمام منافس "عصي" عليه وحل وحيد لريال مدريد ومانشستر سيتي للهروب من الفخ .. كأس العالم للأندية 2025 يتحلى بـ"ظاهرة مثيرة"!

بطولة لم تخلُ من العقبات أو الانتقادات ولكن الجميع ينتظرها بشغف..

أنظار العالم أجمع توجهت مساء يوم الخميس، الموافق 5 ديسمبر 2024، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمتابعة "قرعة" بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد".

بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى التي يُطبق فيها "النظام الجديد"؛ بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات؛ على رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي العربي الكبير الهلال السعودي والأهلي المصري.

الفرق الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، توزعت على 8 مجموعات مختلفة، بحيث تضم كل منها 4 أندية؛ سيصعد "الأول والوصيف" إلى ثمن النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأسفرت القرعة عن بعض المجموعات التي ستجعل عاشق كرة القدم، أمام مباريات نارية مثيرة؛ مثل مواجهة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

أيضًا.. ستكون هناك مواجهة عربية خالصة، في دور المجموعات من مونديال الأندية 2025؛ وهي تلك التي تجمع بين العين الإماراتي والوداد الرياضي المغربي.

تعرف على قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالكامل

وتغيب العديد من الأندية العالمية الكبرى، عن النسخة المونديالية الأولى بـ"النظام الجديد"، على رأسها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي؛ وذلك بسبب تراجع تصنيفهم مؤخرًا، أو فشلهم في التتويج باللقب القاري خلال الأعوام الأخيرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد النتائج التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية 2025..