"ميسي رجل غريب الأطوار يقلدني في كل شئ".. أسطورة أتلتيكو مدريد يسخر من البرغوث الأرجنتيني!

شهدت مدينة أليكانتي الإسبانية أجواءً استثنائية خلال معسكر المنتخب الأرجنتيني المقام في فترة التوقف الدولي، بعد العودة من أنجولا، حيث فاز التانجو بهدفين دون رد، بتوقيع كل من لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي، وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب مفتوح على ملعب "مارتينيز فاليرو" أمام نحو 20 ألف متفرج.

وكما هو متوقع، كان ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأكثر جذباً للأنظار، إذ تحول ظهوره على أرض الملعب إلى لحظة احتفالية للجماهير التي لم تفوّت فرصة لتحيته والتقاط الصور معه.

من جانبه استغل نادي إلتشي، مستضيف التدريب، الحدث ونشر صورة لمالكه الأرجنتيني كريستيان براجارنيك وهو يقف إلى جانب ميسي، وأهداه القميص رقم 10، في لقطة سببت ضجة غير مقصودة.