"ميسي أصوله إفريقية أو عربية" .. أحمد الرواس يُهاجم "صحفي الأزمة" مع العقيدي ويتبنى النظرية "الأغرب" في كرة القدم!

تستضيف قطر حاليًا منافسات كأس العرب 2025، للنسخة الثانية على التوالي، حيث انطلقت فعالياتها أمس الإثنين، ومن المقرر أن تنتهي في 18 من ديسمبر الجاري.

ويشارك 16 منتخبًا في البطولة العربية، مقسمين على أربع مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور المقبل.

وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: سوريا، فلسطين، قطر، تونس.

المجموعة الثانية: جزر القمر، المغرب، عمان، السعودية.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الكويت، الإمارات.

المجموعة الرابعة: الجزائر، البحرين، العراق، السودان.