801 هدفًا لكريستيانو رونالدو .. ميسي وبيليه ومن سجل 700 هدف أو أكثر في مسيرته

كريستيانو رونالدو يصل إلى 800 هدف في مسيرته

وصل كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، إلى هدفه رقم 800 بعد هز شباك آرسنال في لقاء الجولة 14 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد".

كما أضاف هدفًا آخر من ركلة جزاء ليصبح مجموع أهدافه 801 في 1095 مباراة.

رونالدو أصبح يمتلك 686 هدفًا رفقة الأندية التي مثّلها كما أحرز 115 هدفًا دوليًا مع البرتغال ليصل إلى الهدف رقم 801 في مسيرته الكروية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتم اعتبار كريستيانو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في التاريخ، بينما تشير بعض المصادر إلى أنّ جوزيف بيكان سجّل 805 هدفًا خلال مسيرته، وعليه فإنّ البرتغالي قد يكون في المركز الثاني.

ونستعرض في التقرير الآتي من يمتللك 700 هدفًا أو أكثر بين أساطير كرة القدم.