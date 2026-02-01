ميركاتو لا محدود: بنزيما ونقل "المدرسة الفرنسية" للهلال .. استراتيجية ناجحة أم مؤشر خطير؟

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من غلق أبوابه في دوري روشن، بات الهلال هو الأكثر نشاطًا بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي تعاني فيه الأندية الأخرى من صعوبة توفير السيولة المالية التي تمنح حرية التعاقدات.

حركة الهلال في السوق الشتوية، تبعتها العديد من رسائل الاتهامات "المبطنة"، في ظل ارتباط الزعيم بأسماء جديدة ينتظر التعاقد معها قبل غلق الانتقالات، ولعلّ ما طُرح حول إمكانية ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وحده كان كفيلًا بإطلاق شرارة جديدة في هذا الملف.

قبل كل شيء، لنستعرض معًا قائمة الصفقات التي حسمها الهلال، والأسماء التي ارتبطت بانتقال "محتمل" إلى قلعة الزعيم، فضلًا عن اللاعبين الراحلين والذين هم على أعتاب المغادرة..