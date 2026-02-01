Goal.com
ميركاتو لا محدود: بنزيما ونقل "المدرسة الفرنسية" للهلال .. استراتيجية ناجحة أم مؤشر خطير؟

الهلال يواصل غربلة صفوفه في انتقالات الشتاء..

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من غلق أبوابه في دوري روشن، بات الهلال هو الأكثر نشاطًا بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي تعاني فيه الأندية الأخرى من صعوبة توفير السيولة المالية التي تمنح حرية التعاقدات.

حركة الهلال في السوق الشتوية، تبعتها العديد من رسائل الاتهامات "المبطنة"، في ظل ارتباط الزعيم بأسماء جديدة ينتظر التعاقد معها قبل غلق الانتقالات، ولعلّ ما طُرح حول إمكانية ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وحده كان كفيلًا بإطلاق شرارة جديدة في هذا الملف.

قبل كل شيء، لنستعرض معًا قائمة الصفقات التي حسمها الهلال، والأسماء التي ارتبطت بانتقال "محتمل" إلى قلعة الزعيم، فضلًا عن اللاعبين الراحلين والذين هم على أعتاب المغادرة..

    صفقات الهلال .. برعاية الوليد بن طلال

    مع إعلان نادي الهلال عن "دعم" الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بتكلفه بالصفقات الشتوية، أبرم الزعيم أربعة تعاقدات - حتى اللحظة -، بضم الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا، وجناح التعاون سلطان مندش، وثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري.

    وجاء تعاقد الهلال مع بابلو ماري لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر، فيما انتقل مراد هوساوي وريان الدوسري لخمسة مواسم، فيما جاء سلطان مندش بعقد لعامين ونصف.

    على رأسهم بنزيما .. أسماء قريبة من الهلال

    وفي ظل "غضب" كريم بنزيما من الإدارة الاتحادية، بعد اجتماعه مع فهد سندي، رئيس شركة النادي، بشأن مفاوضات تجديد العقد، حيث تم عرض مبلغ أقل من المتفق عليه بينهما، ما اعتبره بنزيما بمثابة "إهانة لتاريخه"، ودفعه للتغيب عن مباراة الفريق الماضية أمام الفتح، ارتبط اسم النجم الفرنسي بانتقال "محتمل" إلى الهلال، وإن تأجل الأمر لنهاية عقده في الصيف المُقبل.

    ووفق صحيفة "ليكيب"، فإن بنزيما لاقى اهتمامًا من المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، ومن المحتمل أن ينتقل برفقة مواطنه سايمون بوابري، لاعب نيوم، والذي قال عنه الإعلامي أحمد العجلان، إنه ودع زملاءه اليوم، بعد التوصل لاتفاق مع الزعيم على ضمه.

    ويبدو أن المدرسة الفرنسية التي اشتهر بها الاتحاد، في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، ستنتقل بدورها إلى الهلال، في ظل الاقتراب من حسم التعاقد مع محمد قادر ميتي، مهاجم رين، الذي سيتم التعاقد معه كـ"لاعب مواليد".

    أضف إلى ذلك، تقدم الهلال بعرض من أجل ضم الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وسط مطالبات من إدارة النادي الألماني، بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير بأن باهويا يمثل "الخيار الثاني" بعد الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، الذي يعد محل طلب من أندية الدوري الإنجليزي.

    وماذا عن الراحلين؟

    وكان الهلال قد أعلن عن رحيل أربعة من لاعبيه، وهم جواو كانسيلو الذي تمت إعارته إلى برشلونة، ومحمد القحطاني للتعاون، مع إنهاء التعاقد مع عبد الإله المالكي، الذي انتقل إلى الدرعية، واستعارة كورينثيانز البرازيلي للجناح الشاب كايو سيزار.

    أضف إلى ذلك، بعض الأسماء التي يُتوقع أن ترحل عن قلعة الزعيم، خلال الساعات المقبلة، على رأسهم علي البليهي وعبد الله الحمدان، وماركوس ليوناردو الذي يعد محل اهتمام من قِبل نادي أتلتيكو مدريد.

  • اتهامات حول "الانتقالات"

    الحديث عن ميركاتو الهلال الشتوي، ارتبط كثيرًا بالعديد من الاتهامات التي طالت إدارة الزعيم، في ظل الدخول بقوة في سوق الانتقالات، في الوقت الذي يعاني فيه النصر من أزمة "سيولة"، تعيقه عن إتمام صفقة جديدة بعد لاعب الوسط العراقي حيدر عبد الكريم، واكتفاء الاتحاد بإنهاء إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني من الرياض، فضلًا عن إبرام الأهلي لصفقة وحيدة حتى اللحظة، بضم ريكاردو ماتياس من إنترناسيونال.

    ورغم أن الهلال قد أكد أن صفقاته التي حسمها حتى الآن، قد جاءت بدعم من الأمير الوليد بن طلال، الذي تكفل بجميع التعاقدات الشتوية، إلا أن حركة الزعيم أعادت النظر إلى الاتهامات الموجهة إلى الزعيم، فيما يتعلق بأفضلية التدعيم والتحرك بـ"ميزانية مفتوحة"، ناهيك عن تعويض الهلال عن أزمة صفقة اللاعب فئة A، بعد فشل تجربة نيمار الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، فيما لم ينتظر انتهاء عقده، لينهي العلاقة التعاقدية، ويعود إلى ناديه الأسبق سانتوس، حال إتمام صفقة بنزيما.

    ما السر وراء ذلك؟ ما ذكره سيموني إنزاجي، بأن الهلال يحتاج لصفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل كانسيلو، في الوقت الذي بات فيه الزعيم قريبًا من إبرام صفقات في مختلف المراكز الأخرى، فضلًا عن الحديث حول رحيل "محتمل" للحارس ماتيو باتوييه، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا في الصيف الماضي.

    نقطة أخرى، أن هناك صفقات تعاقد معها الهلال، وسط مؤشرات بأنها جاءت من أجل تدعيم دكة البدلاء، مثلما حدث مع مراد هوساوي، الذي كان عنصرًا أساسيًا مع الخليج، وخاض دقيقة واحدة فقط في ثلاث مباريات مع الزعيم.

  • كلمة أخيرة..

    بين أزمة اللاعب الأجنبي "فئة A" وعدم التدعيم الكافي قبل كأس العالم للأندية 2025، انتفضت جماهير الهلال لفترات للتأكيد بأن فريقها كان "ضحية"، رغم أن الزعيم ترك بصمته في كل موسم انتقالات، من صيف الميركاتو العالمي "2023".

    وما بين تعويض ماركوس ليوناردو - حال الرحيل - بمحمد قادر ميتي، وضم بنزيما "المحتمل" ليكون بديلًا لصفقة نيمار الفاشلة، يتراوح الحديث بين سير الهلال باستراتيجية ناجحة، أو "الدعم" اللامحدود للنادي، بفضل دعم الشرفيين، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، الذي دعم النادي بأكثر من 213 مليون ريال، في الموسم الماضي، والذي بات الاتجاه نحو استحواذه على النادي قريبًا.

    برأيك عزيزي القارئ، هل ترى تحركات الهلال في السوق الشتوية "مؤشرًا" على استراتيجية إدارية ناجحة؟ أم دليلًا على الاتهامات السابقة المواجهة تجاه الزعيم؟

