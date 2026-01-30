Goal.com
محمود خالد

ميركاتو الهلال: باهويا هو الخيار الثاني .. حقيقة عرض يوفنتوس لليوناردو وقرار لن يعجب مالكوم!

الهلال يواصل التحرك لتدعيم صفوفه قبل غلق الميركاتو الشتوي..

لا تزال إدارة شركة نادي الهلال، تعمل على قدم وساق، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالصفقات المطلوبة، في ظل "ضيق الوقت"، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الهلال نجح في حسم "4" صفقات بشكل رسمي، في ميركاتو يناير، بضم المدافع الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، وسلطان مندش من التعاون، فضلًا عن ثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري، بدعم خاص من الأمير الوليد بن طلال.

في المقابل، قررت إدارة الهلال، الموافقة على إعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، لمدة "6" شهور، ومحمد القحطاني للتعاون، مع إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبد الإله المالكي، الذي وقّع مع الدرعية، ورحيل كايو سيزار إلى كورينثيانز البرازيلي.

ولعلّ أبرز الأحاديث المتداولة بشأن "ميركاتو" الهلال، هو العمل على ضم أجانب "مواليد"، وسط جدل دائر بشأن العروض المُقدمة إلى ماركوس ليوناردو، ومستقبل علي البليهي وعبد الله الحمدان، الذي ارتبط اسمه بالتوقيع للنصر.

    باهويا "الخيار الثاني" للهلال

    وكشف الصحفي ساشا تافولييري، عن وجود استفسار من قِبل الهلال، حول الشروط المحتملة للتعاقد مع الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، مع محاولة استغلال شعور اللاعب بالإحباط من قلة المشاركة، مضيفًا أن الهلال تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو، فيما طالبت إدارة فرانكفورت بما لا يقل عن 30 مليونًا.

    الجديد ذكره موقع 365Scores، بأن جان ماتيو باهويا، يعد "الخيار الثاني" للهلال، والذي وضع خيارًا أول للتعاقد، وهو ضم الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم الألماني، على سبيل الإعارة.

    الأزمة في صفقة بازومانا توريه، تكمن في وجود رغبة لضم الإيفواري من قِبل عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي، الأمر الذي دفع الزعيم لوضع خطة بديلة، بعرض للتعاقد مع باهويا.

    حقيقة عرض يوفنتوس لليوناردو

    وفي سياق متصل، أفاد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، بأن ما تردد حول رغبة "البيانكونيري" في التعاقد مع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

    ثنائية ليوناردو وداروين نونيز "الهجومية"، تواجه الكثير من الانتقادات، خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع المستوى التهديفي، رغم تعدد نجوم الهلال الذين تركوا بصمتهم في شباك الخصوم.

    وواجه الهلال أزمة في قيد ماركوس ليوناردو، مع بداية الموسم الرياضي "2025-2026"، بعد تخطيه السن القانوني للمواليد (تحت 21 عامًا)، قبل أن يتم قيده محليًا، بدلًا من جواو كانسيلو، فيما شارك البرازيلي في 24 مباراة، مع الزعيم، في جميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

    مفاجأة حول مصير مالكوم

    وفي سياق متصل، أشار موقع 365Scores، نقلًا عن مسؤول داخل نادي الهلال، إلى إمكانية رحيل الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، في نهاية الموسم، والأمر يعود لرؤية الإدارة والجهاز الفني، مع التوجه نحو إحداث تغييرات، بالتعاقد مع لاعبين من الفئة الأولى، بعد نقل الملكية بشكل رسمي، إلى الأمير الوليد بن طلال.

    يأتي ذلك على الرغم من تأكيد الصحفي برونو أندرادي، من شبكة ESPN، على رغبة مالكوم في البقاء مع الهلال وتجديد عقده، وأنه يشعر براحة كبيرة مع عائلته، ولا يرغب في مغادرة دوري روشن السعودي، في ظل وجود محاولات من نادي كورينثيانز للتعاقد معه.

    صفقة جديدة في الطريق

    وأوضح الإعلامي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن الهلال بات قريبًا من حسم صفقة المهاجم محمد قادر ميتي، من رين الفرنسي، بعد الاتفاق على كل شيء مع ناديه.

    ووفق رومانو، فإن الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، في الوقت الذي وافق فيه صاحب الـ18 عامًا، على مشروع الهلال وسيموني إنزاجي، رغم اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بضمه.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

