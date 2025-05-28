بين التأكيد والنفي! .. ميركاتو الهلال يشتعل بأنباء التعاقد مع نجم القادسية

هل حسم الهلال صفقته الثالثة؟!..

لا يزال مجلس إدارة نادي الهلال، يعمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2025-2026.

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وقبل بداية الموسم الجديد.. سيخوض الفريق الهلالي في صيف العام الحالي، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

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وأسفرت قرعة مونديال الأندية 2025، عن تواجد الهلال في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا.