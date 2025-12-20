Ronaldo Goal.com GFXGoal AR
علي رفعت

معركة سمعة وليس "ميركاتو".. النصر خاطر بمستقبله وبإغضاب كريستيانو رونالدو وهنيئًا للهلال والاتحاد!

أزمة إيقاف قيد النصر: عندما يسبق المال الاحترافية.. وكيف يستقبل رونالدو الخبر؟

لم يكن خبر إدراج اسم نادي النصر السعودي رسميًا في قائمة الممنوعين من التسجيل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم مجرد خبر روتيني عن نادٍ متعثر ماليًا، بل جاء بمثابة صدمة إجرائية أثارت تساؤلات عميقة وعقلانية حول آليات العمل الإداري داخل أحد أغنى أندية العالم حاليًا. 

فكيف لنادٍ يقود مشروعه الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتدعمه ميزانيات ضخمة ضمن مشروع رياضي وطني، أن يتعثر في سداد التزام مالي سواء كان 9 ملايين يورو كما قيل أو أقل، ليتعرض لعقوبة تخدش صورته العالمية؟ المفارقة هنا ليست في الفقر بل في سوء التدبير، وهو ما يفتح الباب لنقاش هادئ حول الفجوة بين الإمكانات المالية والعقلية الإدارية.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تضارب الروايات وغياب الشفافية

    أولى علامات الاستفهام التي طرحها الشارع الرياضي السعودي لم تكن حول القدرة على الدفع، بل حول السبب الحقيقي وراء العقوبة.

    فحتى هذه اللحظة وبعد صدور القرار بما يقارب 24 ساعة عاش الجمهور في دوامة من التضارب الإعلامي الذي يعكس ضبابية في التواصل المؤسسي للنادي. 

    فبينما أكدت صحيفة الرياضية أن السبب هو قسط مستحق لنادي مانشستر سيتي من صفقة إيميريك لابورت، خرج إعلاميون مقربون من البيت النصراوي مثل سعود الصرامي برواية مغايرة تمامًا، مشيرين إلى أن الأزمة تتعلق بمستحقات نادي كورينثيانز البرازيلي في صفقة ويسلي، وهناك من ذهب لأبعد من ذلك بتذكر ملفات قديمة لم تُغلق بالكامل مثل روي فيتوريا.

    هذا التضارب يضعنا أمام استنتاج منطقي طرحه العديد من النقاد وهو أن المشكلة ليست في ندرة المال، بل في غياب المعلومة الصحيحة وسوء ترتيب الأولويات داخل المكاتب الإدارية.

    • إعلان
  • Al-Nassr v Al Wehda - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سمعة العالمي في الميزان الدولي

    النقطة الجوهرية التي يجب التركيز عليها بعيدًا عن لغة العواطف هي الصورة الذهنية للنادي، النصر اليوم ليس مجرد نادٍ محلي، بل شريك تجاري لكيانات عالمية كبرى.

    عندما يتأخر النادي في سداد مستحقات لنادي بحجم مانشستر سيتي، الذي يدير إمبراطورية رياضية عالمية، فإن الرسالة التي تصل لأوروبا ليست إيجابية. 

    في عالم الاستثمار الرياضي، الالتزام بالمواعيد لا يقل أهمية عن قيمة الشيك نفسه، وكما يشير محللون سعوديون كثر، فإن التعامل مع الأندية الأوروبية الكبرى يتطلب مسطرة إدارية صارمة؛ فالاتحاد الدولي ولجانه القانونية لا تعترف بوعود الحل الودي بقدر اعترافها بتاريخ التحويل البنكي، وتكرار الظهور في قوائم الحظر يضر بسمعة المشروع ككل.

  • Cristiano RonaldoGetty

    رونالدو وهدية الهلال والاتحاد

    بالنظر إلى قائد المشروع، كريستيانو رونالدو، فإن خبراً كهذا قد يكون له وقع خاص ومختلف، رونالدو المعروف ببحثه الدائم عن الكمال، لم يأتِ إلى السعودية للعب كرة القدم فحسب، بل ليكون واجهة لمشروع يطمح للعالمية والاحترافية المطلقة. 

    وجود عقبات إدارية بدائية مثل تأخير سداد قسط قد يثير استياءه الشديد، لأنه يدرك تمامًا أن النجاح في الملعب يتطلب استقرارًا إداريًا خارجه. 

    الأهم من ذلك، أن الفريق يحتاج لتدعيمات قوية في فترة الانتقالات الشتوية للمنافسة على الألقاب، وأي تعثر أو تأخير في رفع القيد قد يعطل خطط استقطاب لاعبين جدد يحتاجهم رونالدو بجانبه في الملعب.

    بالنسبة لشخصية قيادية مثله، هذه الهفوات تعتبر تشويشًا غير مقبول على التركيز الفني، ورسالة سلبية للاعبين العالميين الذين قد يحاول إقناعهم بالقدوم.

    في الوقت نفسه يمثل هذا الخبر نبأ قد يكون جيدًا للاتحاد والهلال، منافسوا النصر محليًا على الألقاب وعالميًا على الصفقات، فهنيئًا لهم هدية لم تكن على البال قد تعيد المنافسة محليًا هذا الموسم بعدما بدت شبه محسومة للعالمي في بدايتها. 

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    تأثير الأزمة على مفاوضات السوق القادم

    الخطر الحقيقي الذي يتناوله الخبراء بعقلانية يكمن في تأثير هذا القرار على سوق انتقالات النصر القادم، فوكلاء اللاعبين والأندية العالمية يتعاملون بمنطق إدارة المخاطر.

    عندما يتفاوض النصر في يناير لضم نجم جديد، قد يواجه تعنتًا في شروط الدفع، حيث قد ترفض الأندية مبدأ الجدولة وتطلب مبالغها دفعة واحدة أو بضمانات بنكية معقدة، خوفًا من تكرار سيناريو التأخير واللجوء للفيفا.

    هذا الوضع يضع المفاوض النصراوي في موقف ضعف، حيث يضطر لدفع ضريبة عدم الالتزام لإنهاء الصفقات، وهو ما يمثل استنزافًا غير مبرر للميزانية كان يمكن تفاديه بانتظام إداري بسيط.

  • بيت القصيد

    من المؤكد أن إدارة النصر ستقوم بسداد المبلغ وسيتم رفع القيد خلال أيام، فالأزمة ليست أزمة سيولة مالية، ولكن، كما يقول المنطق، أن تدفع الغرامة هو حل للمشكلة القانونية، لكنه ليس حلاً للمشكلة الإدارية.

    التحدي الحقيقي أمام إدارة النصر الآن ليس في تحويل الملايين، بل في تحويل نظام العمل داخل النادي ليكون بنفس احترافية الأسماء التي ترتدي قميصه، فالجمهور قد يتقبل الخسارة في الملعب أحيانًا، لكنه لا يتقبل أبدًا أن يُهزم ناديه في المكاتب بسبب خطأ في التنظيم.

