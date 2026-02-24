مرموش إلى برشلونة؟ طريقان أمام المصري للهروب من هالاند وخطر "توريس" يهدد تكراره لقصة جوليان ألفاريز

هناك مفارقة في حالة عمر مرموش ومانشستر سيتي وبرشلونة، لأن هناك رابط غريب في فكرة انتقاله إلى الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي القادم، في خيار أقل تكلفة من هالاند وألفاريز.
الفكرة هنا، هي أن مرموش قد يسير في طريق ألفاريز نفسه، حيث انتقل الأرجنتيني لمانشستر سيتي وهو أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية، ولكنه عانى في ظل وجود هالاند ولم يلعب بصفة أساسية.
الجميع كان يعرف قيمة ألفاريز، المشكلة كلها هي أنه لم يتواجد في المكان المناسب، لذلك قرر أتلتيكو مدريد ودييجو سيميوني المراهنة عليه، لتنجح الفكرة بشكل لم يتصوره الكثير من المتابعين، ويصبح اللاعب من أهم المهاجمين في العالم.
هذا الطريق قد يسلكه مرموش، برشلونة سيتيح له فرصة اللعب كأساسي وفريق ينافس على كافة البطولات، وهانزي فليك يحتاجه في حالة التخلي عن ليفاندوفسكي، كما أن الدولي المصري متعدد المراكز ويجيد اللعب على الأجنحة وخلف المهاجم، مما يمنح الألماني الكثير من المميزات.
ولكن هناك طريق آخر قد يسلكه مرموش في برشلونة، وهو فيران توريس الذي انضم لسيتي بسمعة جيدة أيضًا في 2020، وانتقل بعدها للنادي الكتالوني في 2022 مقابل 55 مليون يورو.
توريس لاعب متعدد الاستخدامات مثل مرموش، ولم يحصل على فرصته الكاملة في سيتي، ولكنه لم يفعل مثل ألفاريز، واكتفى بدور "اللاعب الجيد" الذي يمكنه إحداث التأثير في بعض المناسبات.
رغم أن فيران يبلغ من العمر 25 سنة فقط، ورصيده التهديفي جيد هذا الموسم بإحراز 16 هدفًا، إلا أن الجميع يعلم أنه ليس كافيًا لبرشلونة والنادي بحاجة إلى لاعب أفضل يمكن الاعتماد عليه في المواعيد الكبرى.
يواجه مرموش خطر أن يكون فيران توريس الجديد ومجرد إعادة تدوير لتجربته، ويفشل في استعادة بريقه مرة أخرى والسير على خطى ألفاريز، ولكن بكل تأكيد هي خطوة تستحق المجازفة والمخاطرة من أجلها!