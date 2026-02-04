Goal.com
أحمد فرهود

ميركاتو التناقضات: الهلال تجاهل سيموني إنزاجي والنصر غطى عيوبه.. الأهلي "محلك سر" والاتحاد لا يحتاج كريم بنزيما الآن

من الأكثر استفادة في الميركاتو الشتوي؟!

لم يكن شتاء المملكة هذا العام باردًا كما جرت العادة؛ بل جاء لاهبًا بأحداثه، وعاصفًا بتحركاته.

وفي يناير 2026؛ كسر دوري روشن السعودي للمحترفين القواعد، من خلال الميركاتو الشتوي "الأكثر جرأة" على الإطلاق.

وبالطبع.. تصدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المشهد؛ وذلك بانتقاله المفاجئ من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي.

وبصفةٍ عامة.. سيطر الهلال والاتحاد على سوق الميركاتو الشتوي، في المملكة العربية السعودية؛ بينما جاءت تحركات النصر والأهلي "خجولة"، بشكلٍ كبير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا؛ أبرز ملامح ميركاتو الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، في شتاء العام الحالي..

  • Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR

    الهلال.. ميركاتو ناري "تجاهل" طلب سيموني إنزاجي

    عاش جمهور الهلال شتاءً أكثر من رائع؛ وذلك بعد رؤية ناديهم يتعاقد مع الصفقة تلو الأخرى، على النحو التالي:

    * قلب الهجوم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

    * جناح هجومي: سلطان مندش.

    * خط الوسط: الفرنسي سايمون بوابري.

    * لاعب ارتكاز: مراد هوساوي.

    * قلب الدفاع: الإسباني بابلو ماري.

    * حراسة المرمى: ريان الدوسري.

    وإذا نظرنا إلى كل هذه الصفقات، سنجد أن الزعيم الهلالي غطى جميع النواقص في الفريق؛ خاصة في خطي الوسط وقلب الهجوم، إلى جانب عمق القائمة.

    ومن شأن صفقتي بنزيما وميتي، أن يريحا الزعيم الهلالي من "صداع" الثنائي الهجومي "الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو"؛ واللذين كانا يهدرا أسهل الفرص في النصف الأول من الموسم، مع عدم إفادة الفريق بالشكل الكبير.

    أما لاعب مثل بوابري، قادر على اللعب كـ"صانع ألعاب"؛ وهو المركز الذي يُعاني منه الهلال بشكلٍ واضح في الموسم الرياضي الحالي، والذي تناوب عليه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

    كذلك.. يستطيع بوابري اللعب في وسط الميدان "رقم 8"؛ وبالتالي إمكانية إراحة سافيتش تحديدًا، في بعض المباريات.

    لكن رغم كل ذلك؛ لم يُلبي الهلال المطلب الرئيس للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم

    إنزاجي صرح في كل مؤتمر صحفي تقريبًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بأن الهلال يحتاج إلى ظهير أيمن جديد؛ خاصة بعد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو، إلى العملاق الإسباني برشلونة.

    وحاول الزعيم الهلالي التعاقد مع ظهير أيمن بالفعل؛ حيث كثّف مفاوضاته مع القادسية ولانس الفرنسي للتوقيع مع محمد أبو الشامات أو سعود عبدالحميد تواليًا، ولكنه فشل في ذلك.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن ميركاتو الهلال كان ناريًا بكل ما يحمله من معاني، ولكنه ناقصًا بعدم تلبية مطلب إنزاجي.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر.. ميركاتو "خجول" غطى نقاط ضعف الفريق!

    طوال فترة الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، اشتكى نادي النصر ومدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ من عدم توفر أي أموال، للتعاقد مع صفقات جديدة.

    ووصل الحالي إلى أن شاهدنا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، يدخل في "إضراب" عن التدريبات والمباريات؛ لإيصال رسالة إلى المسؤولين عن الرياضة السعودية، بأنه غير راضٍ عن سوء ميركاتو النصر.

    المهم.. أنه بالرغم من كل ما شهده النصر في الميركاتو الشتوي؛ إلا أنه حسم صفقتين مهمتين للغاية، على النحو التالي:

    - أولًا: متوسط الميدان العراقي حيدر عبدالكريم.

    - ثانيًا: قلب الهجوم عبدالله الحمدان.

    أهمية صفقتي النصر ليس في الاسم؛ وإنما في كونهما يغطيان مركزين يُعاني فيهما الفريق الأول، بشدة.

    مثلًا.. عبدالكريم يجيد اللعب في متوسط الميدان "رقم 8" والجناح؛ ولكن الأهم أنه يقدّم مستويات جيدة للغاية في "الارتكاز"، وهو ما كان يحتاجه النصر بالفعل.

    أما الحمدان فهو سيعطي عمقًا لقائمة النصر؛ خاصة أنه لم يكن هُناك "بديل" لرونالدو في قلب الهجوم، وكان جيسوس يضطر لاستخدام البرتغالي جواو فيليكس أو السنغالي ساديو ماني في هذا المركز أحيانًا.

    لذلك.. نستطيع القول إن النصر نجح في تغطية احتياجاته، بأقل الإمكانات الممكنة؛ حتى ولو كانت الجماهير تنتظر صفقات، بجودة أكبر.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    الاتحاد.. تعويض كريم بنزيما بـ"أفضل شكل" ولكن!

    خسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اثنين من أهم لاعبيه على الإطلاق؛ وهما: "قلب الهجوم كريم بنزيما، ومتوسط الميدان نجولو كانتي".

    الثنائي الفرنسي رحلا في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ حيث انضم بنزيما إلى الهلال كما ذكرنا، بينما وقع كانتي مع نادي فنربخشه التركي.

    وهُنا.. تمكن العميد الاتحادي من تعويض بنزيما، بأفضل شكل ممكن؛ بالتعاقد مع ثنائي هجومي، على النحو التالي:

    * أولًا: المغربي يوسف النصيري من فنربخشه.

    * ثانيًا: النيجيري جورج إيلينيكنا من موناكو الفرنسي.

    وإذا كان الاتحاد قد عوض بنزيما بثنائي هجومي؛ فإنه فرغ وسط الميدان، بعدم التعاقد مع بديل لكانتي.

    لكن لا ننسى أيضًا؛ رحيل كانتي سيعطي فرص أكبر للنجم المالي محمدو دومبيا، للمشاركة في مباريات الاتحاد.

    ودومبيا قدّم مستويات مبهرة، في مباريات الاتحاد الأخيرة التي شارك فيها؛ الأمر الذي يجعل الجمهور يطمئن نوعًا ما، رغم رحيل متوسط الميدان الفرنسي المخضرم.

    وتبقى نقطة الضعف الأكبر هي قلب الدفاع؛ حيث فشل الاتحاديون في دعم هذا المركز رغم التفاوض مع أكثر من اسم، مثل: "عبدالإله العمري (النصر)، جهاد ذكري (القادسية)".

  • ricardo mathias al ahli GFX GOAL GFX

    الأهلي.. صفقة شتوية وحيدة بدون أي تأثير يُذكر

    يُعيش فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق.

    الحالة الفنية التي يُعيش فيها الأهلي حاليًا؛ جعلت البعض يردد أنه الأكثر تكاملًا، سواء من ناحية اللاعبين المحليين أو الأجانب.

    إلا أن الجمهور الأهلاوي كان يُمني النفس، لإجراء بعض الصفقات الشتوية رغم ذلك؛ وذلك لإعطاء عمق أكبر لقائمة الفريق الأول، في ظل المنافسة على كافة الألقاب.

    ورغم أمنيات الجمهور الأهلاوي؛ إلا أن النادي اكتفى بصفقة شتوية واحدة فقط، وهي التعاقد مع المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس.

    الأهلي تعاقد مع ماتياس، قادمًا من صفوف نادي إنتر ناسيونال البرازيلي؛ مقابل 10 ملايين يورو، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2030.

    وبسبب غير معلوم.. شارك هذا اللاعب في 7 دقائق فقط، في مباراة الأهلي والأخدود ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، فور انضمامه إلى صفوف الفريق؛ ومن ثم غاب تمامًا.

    ولم يدخل ريكاردو ماتياس قائمة أي مباراة للأهلي، منذ ذلك الوقت؛ ليكون النادي "محلك سر" أو كما ولم يقم بأي صفقة، في الميركاتو الشتوي.

