"مؤامرة لضرب باريس".. إنريكي ينفجر غضبًا بسبب شائعات تجديد عقد ديمبيلي!
طموح ديمبيلي.. واستراتيجية باريس
يعيش باريس سان جيرمان حالة من التجاذب الشديد خلف الكواليس بطلها النجم الأول للفريق عثمان ديمبلي، الذي تحول من مجرد لاعب موهوب إلى "أيقونة" عالمية في عام 2025.
فبعد أن هيمن الجناح الفرنسي على الجوائز الفردية بحصده الكرة الذهبية وجائزة "ذا بيست" من الفيفا وجلوب سوكر، وقيادته النادي لتحقيق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة، أصبحت هذه الإنجازات ورقة ضغط هائلة في مفاوضات التجديد.
وتشير تقارير صحيفة "ليكيب" إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في تباين الرؤى؛ فبينما تتبنى إدارة النادي سياسة مالية جديدة تهدف إلى "توازن هيكل الرواتب" عبر تقليص الرواتب الثابتة والاعتماد على الحوافز والمكافآت المتغيرة، يصطدم هذا التوجه بمطالب ديمبلي الذي يرى أنه يستحق تقديرًا ماديًا يوازي مكانته كأفضل لاعب في العالم، مطالبًا براتب ثابت يبلغ 60 مليون يورو.
إنريكي يتحدث عن "الشائعات"
في مواجهة التكهنات، استغل لويس إنريكي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه في كأس فرنسا ليضع حداً للجدل، مفضلاً إبعاد الجهاز الفني واللاعبين عن الصراعات الإدارية.
وبدبلوماسية معهودة ممزوجة بالصرامة، رفض إنريكي الخوض في التفاصيل المالية للعقد: "هذا سؤال يجب توجيهه للمدير الرياضي، عليك أن تسأل لويس كامبوس".
ولم يتوقف المدرب الإسباني عند هذا الحد، بل اعتبر أن تضخيم الأمر جزء من حملة معتادة ضد النادي: "إنها مجرد شائعات، ودائمًا ما تُثار حول باريس سان جيرمان، نحن معتادون على ذلك، إنها مسألة خاصة وستبقى كذلك".
وأبدى إنريكي ثقته التامة في صلابة فريقه أمام ما وصفه بـ "الأخبار الكاذبة"، مؤكداً أن النوايا خلف هذه التسريبات مكشوفة، حيث قال بلهجة تحدٍ: "هناك الكثير من المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة، المهم هو محاولة زعزعة استقرار الفريق، لكن لن ينجح أحد في ذلك، من الطبيعي أن تكون هناك مفاوضات، لكنها ستبقى سرية، نحن نعرف ما نريد وهذا هو الأهم".
ديمبيلي.. ومعاملة مبابي
تواجه إدارة باريس سان جيرمان "معركة تفاوضية" مزدوجة ومحتدمة للحفاظ على استقرار الفريق، تتصدرها أزمة تجديد عقد النجم المتوج بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2028؛ حيث رفض الجناح الفرنسي العرض المالي المقدم بقيمة 30 مليون يورو سنوياً، مطالباً بمضاعفة الراتب ليشعر بتقدير يوازي مكانته كأفضل لاعب في الفريق بالموسم الماضي، ومستحضراً في ذهنه "شبح" المعاملة المالية الضخمة التي حظي بها سلفه كيليان مبابي.
ورغم الفجوة المالية، تظل قنوات الاتصال مفتوحة لعدة أشهر قادمة في ظل الاحترام المتبادل وتألق اللاعب الذي بصم مؤخراً على هدف في السوبر الفرنسي.
بالتوازي مع ذلك، تضغط الإدارة لحسم ملف الموهبة الشابة برادلي باركولا، الذي يشاركه نفس وكيل الأعمال ونفس موعد نهاية العقد، حيث استأنفت المفاوضات معه وسط ترقب وقلق من أطماع أندية كبرى مثل ليفربول وبايرن ميونخ، إذ يرغب النادي الباريسي في معرفة قراره النهائي سريعاً لتحديد ملامح سوق الانتقالات الصيفية وتفعيل الخطط البديلة حال قرر الرحيل.
ماذا بعد لباريس سان جيرمان؟
بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، مساء يوم الخميس، على حساب الغريم مارسيليا، بركلات الترجيح، ستطمح كتيبة المدرب لويس إنريكي، إلى مواصلة النجاحات وستواصل مشوارها، بمواجهة قوية في ديربي العاصمة الفرنسية، عند مواجهة نادي باريس، مساء يوم الإثنين القادم، في دور الـ 16 من كأس فرنسا.
وبعدها سيعود باريس سان جيرمان، إلى مواجهات الدوري الفرنسي، بمواجهة قوية أمام ليل، يوم الجمعة القادم على ملعب حديقة الأمراء، من أجل استعادة صدارة الترتيب، التي يحتلها لانس برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق العاصمي.
ويستمر مشوار باريس، في البحث عن الألقاب هذا الموسم، وسيعمل على تقديم أفضل شكل أمام سبورتينج لشبونة، ثم نيوكاسل، في آخر مباراتين بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي ستحاول فيها كتيبة المدرب إنريكي، الحفاظ على اللقب وسط منافسة شرسة مع كبار القارة الأوروبية.
