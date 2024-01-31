مويسيس كايسيدو .. فضل تشيلسي على ليفربول فسقط من القمة!

كايسيدو يندم على رفضه ليفربول!

ارتكب مويسيس كايسيدو، لاعب فريق تشيلسى خطًأ كبيرًا عندما فضل البلوز على الانتقال إلى ليفربول والمساهمة في إعادة بناء فريق الريدز الذي أصبح مميزًا هذا الموسم.

وقبل يوم واحد من مواجهة ليفربول مع تشيلسي في بداية الموسم، رفض كايسيدو، الانضمام للريدز واختار البلوز مما أصاب جيمي ريدناب بالصدمة.

وقال لاعب خط وسط ليفربول السابق على قناة "سكاي سبورتس" :" استيقظت كمشجع لليفربول، سعيد جدًا واعتقدت أنه سيبدو رائعًا وستكون الصفقة المثالية لليفربول، ما حدث أمر مفاجئ لي، لأن ليفربول يفوز دائمًا بهذه الأمور، تشيلسي فريق عظيم وفازوا ببطولات كثيرة لكن فيما يتعلق بتاريخ الأندية، فأنا مندهش".

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى كيف نجح ليفربول في إصلاح خط وسطه بدون كايسيدو، الذي يعاني مع تشيلسي على النحو التالى".