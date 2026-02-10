Getty Images Sport
موقف نيوكاسل بشأن ساندرو تونالي يكشف عن شائعات بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني
موقف نيوكاسل الحازم بـ"عدم البيع"
اتخذ نادي نيوكاسل خطوة حاسمة لوضع حد للتكهنات المتزايدة حول مستقبل لاعب خط الوسط النجم. على الرغم من العاصفة من الشائعات حول انتقال اللاعب الإيطالي إلى نادٍ كبير هذا الصيف، رفض النادي بشدة الرواية التي تصفه بـ"نادي بائع" عرضة لصفقات استغلالية من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تم رفض الشائعات التي تشير إلى أن النادي قد حدد سعر 100 مليون جنيه إسترليني للاعب باعتبارها غير دقيقة، وفقًا لتقرير INews، حيث أكد كبار المسؤولين في سانت جيمس بارك، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أن اللاعب ببساطة غير معروض للبيع.
يمر النادي حاليًا بموسم انتقالي صعب، لكنه لا يزال ثابتًا في التزامه تجاه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. تعتبر إدارة نيوكاسل تونالي حجر الزاوية في رؤيتها طويلة المدى، وهي غير مستعدة للنظر في أي عروض مهما كان المبلغ المعروض. يُنظر إلى هذا الموقف المتشدد على أنه اختبار حاسم لسلطة النادي، خاصة أنه يسعى إلى تجاوز أخطاء التعاقدات الأخيرة وترسيخ مكانته كقوة ثابتة في قمة كرة القدم الإنجليزية.
مانشستر يونايتد وتشيلسي في حالة تأهب قصوى
بينما يظل نيوكاسل متحديًا، يبدو أن منافسيه يستعدون لمعركة محتملة في الصيف. ووفقًا للتقارير، أدرج مانشستر يونايتد تونالي في "قائمة طويلة" من البدائل المحتملة للاعب المخضرم كاسيميرو. في غضون ذلك، يقال إن تشيلسي تلقى "تشجيعًا" بشأن احتمال انتقال اللاعب الدولي الإيطالي. بالنسبة للنادي اللندني، يُنظر إلى تونالي على أنه بديل عالي الجودة لغيره من الأهداف، مثل نجم AZ كيس سميث، الذي يصادف أنه أيضًا على رادار نيوكاسل.
يدرك نادي نيوكاسل جيدًا "عامل إيساك" الذي يلقي بظلاله على هذه المفاوضات. كان عجز النادي عن إقناع المهاجم النجم إيساك بالبقاء الصيف الماضي ضربة قوية جعلت الإدارة في موقف حرج فيما يتعلق بالاحتفاظ باللاعبين. هناك تصميم داخل النادي على ضمان ألا يسير تونالي على نفس المسار. ظهور هذه الشائعات حول انتقاله، التي بدأت بادعاء في يوم انتهاء فترة الانتقالات بأنه عُرض على أرسنال - وهو ادعاء وصفه أعضاء النادي بأنه "غير صحيح على الإطلاق" - يشير إلى أن الأندية المنافسة تعتقد أن نيوكاسل قد يضطر للبيع من أجل الامتثال للوائح المالية.
ولاء تونالي للماغبايز
أحد أهم العوامل التي تصب في صالح نيوكاسل هو موقف اللاعب نفسه. فقد أفادت التقارير أن تونالي قد طمأن النادي مؤخرًا بشأن تركيزه وسعادته وخططه المستقبلية. ويعود جزء كبير من هذا الولاء إلى الدعم الثابت الذي تلقاه من النادي وجماهيره خلال فترة حظر المقامرة العالمية التي استمرت 10 أشهر. ومن المفهوم أن تونالي يشعر بامتنان عميق للنادي لدعمه له خلال أصعب فترة في مسيرته، على الرغم من أن بعض المسؤولين الذين دعموه في البداية قد تغيروا منذ ذلك الحين.
علاوة على ذلك، فإن نيوكاسل محمي جيدًا بفضل وضع العقد. فاللاعب مرتبط بعقد طويل الأمد تم تمديده خلال فترة إيقافه، مما يمنح النادي سيطرة كاملة على مستقبله. حتى لو تغير موقف تونالي الشخصي، فإن ماغبايز لا يتعرض لضغط فوري لبيع لاعب يعتبر أساسيًا لهويته التكتيكية. في الوقت الحالي، يبدو تونالي راضياً بالبقاء قلب وسط نيوكاسل، الذي يسعى إلى استعادة المستوى الذي قاده إلى دوري أبطال أوروبا.
حماية مشروع نيوكاسل
الكفاح من أجل الاحتفاظ بتونالي هو جزء من صراع أوسع نطاقًا للحفاظ على مشروع نيوكاسل في عام 2026. ليس الإيطالي وحده من يواجه مستقبلًا غامضًا؛ فالنادي يتعامل أيضًا مع مفاوضات متوقفة بشأن عقد تينو ليفرامينتو واستمرار اهتمام نخبة الأندية الأوروبية بأنتوني جوردون. لكي يُؤخذ نيوكاسل على محمل الجد كمشروع قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى، يشعر النادي أنه من الضروري للغاية الاحتفاظ بأفضل مواهبه.
ويزيد من حالة عدم اليقين الموقف غير المستقر للمدير الفني إدي هاو. بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام برينتفورد، اعترف هاو أنه "سيترك" النادي إذا لم يعد يشعر أنه الرجل المناسب لقيادته إلى الأمام. يدعم الملاك حالياً هاو، لكن الأجواء في تاينسايد لا تزال متوترة. في ظل هذه الخلفية من الشكوك الإدارية وانتقالات اللاعبين، يُنظر إلى الاحتفاظ بلاعب من عيار تونالي على أنه "عامل مهم" لكل من اللاعبين والمشجعين مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الحاسمة.
