Lelio Donato و محمد سعيد

عين على الحكم | لوكا زوفرلي "الضعيف" تغاضى عن طرد ثنائي ميلان .. وهويلوند خدعه مرتين!

3 حالات مثيرة للجدل في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

نجح نابولي في انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي 2025، بعد تغلبه على حامل اللقب ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وسط سيطرة ميلان على المجريات، بينما كان نابولي الأكثر حسمًا وسجل ثنائية رائعة عبر ديفيد نيريس وراسموس هويلوند في الدقيقتين 39 و36.

لكن مع هذه الإثارة كانت هناك الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث سقط الحكم الإيطالي الشاب لوك زوفرلي في أكثر من اختبار خلال المباراة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

  • نابولي يطالب بطرد رابيو

    في واحدة من اللقطات المثيرة للجدل بشأن الأداء التحكيمي للحكم لوكا زوفيرلي، طالب لاعبو نابولي بضرورة إشهار البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي أدريان رابيو، بعد تدخل خشن مع ماتيو بوليتانو بالدقيقة 27.

    لكن الحكم الإيطالي فضل عدم إنذار رابيو كما فعل سابقًا مع هويولوند، الذي تدخل في لعبة أخرى بمنتهى الخشونة على حارس مرمى ميلان مايك ماينان.

  • هويلوند يواجه خطر الإنذار بسبب التمثيل

    في لقطة أخرى وتحديدًا بالدقيقة 21، حاول مهاجم نابولي، راسموس هويلوند اقتحام منطقة جزاء ميلان والحصول على مخالفة، عندما يسقط دون أن يلمسه أليكسيس ساليماكرز.

    إلا أن الحكم لم تنطلي عليه حيلة المهاجم الدتماركي ولم يحتسب ركلة جزاء، بينما نهض مهاجم نابولي سريعًا لتفادي الحصول على بطاقة صفراء بسبب التمثيل.

  • الحكم يرفض طرد ماينان

    في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، وبينما كان نابولي متقدم بهدف دون رد، تصدى ماينان إلى تسديدة صاروخية أطلقها ديفيد نيريس ليحرم أبناء الجنوب من هدف محقق.

    إلا أن ماينان أبى أن تمر اللقطة مرور الكرام، فبينما كان في طريقه للعب الكرة اعترضه هويلوند ليرد الحارس الفرنسي بصفعة قوية على رأس خصمه.

    حكم اللقاء كان قد أطلق صافرته بعد دفعة هويلوند الأولى، ولذلك رفض اتخاذ أي قرار عقابي ضد ماينان، حيث اكتفى بتحذيره شفهيًا، ورغم توقفه لاستماع رأي غرفة الفيديو (VAR)، إلا أنه تأكد من قراره وأمر باستكمال اللعب.

