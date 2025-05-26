موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025 بين تشيلسي وريال بيتيس والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025 بين تشيلسي وريال بيتيس والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

يستقبل ملعب مييسكي، في مدينة بولندا، مباراة كبيرة ومثيرة، تجمع بين تشيلسي، وريال بيتيس، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025.

ويدخل تشيلسي، المباراة بمعنويات مرتفعة بهدف مصالحة الجماهير والعودة إلى منصات التتويج بعد غياب، وكان البلوز قد حجز مقعده في المباراة النهائية، بعد تخطي عقبة ديورجردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي.

على الجانب الآخر ريال بيتيس، يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، يسعى لإنهائها بلقب جديد يضاف إلى خزائنه، خاصة وأنه قد تأهل إلى النهائية، بعد مواجهة مثيرة مع فيورنتينا، انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025، بين تشيلسي وريال بيتيس، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز ما تريدون معرفته.