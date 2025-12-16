تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Rasmus Hojlund Napoli Rafael Leao Milan(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإيطالية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الأول بارك مساء الخميس مباراة قوية بين نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الفريقان برغبة التتويج، نابولي لتعزيز لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي، وميلان لعودة مرتقبة إلى منصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 هو يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    نابولي - ميلانالخميس 18 ديسمبر 2025،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		Thmanyahالأول بارك

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل نابولي المتوقع لمباراة ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب أنطونيو كونتي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-4-3
    حراسة المرمىفانيا ميلينكوفيتش-سافيتش
    خط الدفاعسام بوكيما - أليساندرو بونجيورنو - جيوفاني دي لورينزو
    خط الوسطإليف إلماس - سكوت مكتوميناي - ليوناردو سبينازولا - ديفيد نيريس
    خط الهجومنوا لانج - راسموس هويلوند

  • تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-5-2
    حراسة المرمىمايك ماينان
    خط الدفاعفيكايو توموري - كوني دي وينتر - ستراهينيا بافلوفيتش
    خط الوسطدافيدي بارتيساجي - أليكسيس سايليمايكرس - روبن لوفتوس تشيك - لوكا مودريتش - أدريان رابيو
    خط الهجومكريستيان بوليسيتش - كريستوفر نكونكو
السوبر الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان
0