تعرف على موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

في خضم منافسة ضارية على لقب الإسكوديتو، يحل ميلان ضيفًا على نابولي ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي 2024-2025.

يدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، إذ يريد نابولي الحفاظ على حظوظه في الدوري، ومواصلة ملاحقة إنتر على الصدارة، على الجانب الآخر يريد ميلان، استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأت في آخر مباراتين لتصحيح مساره.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر، على الجانب الآخر ميلان يأتي في المركز التاسع ومعه 47 نقطة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة.