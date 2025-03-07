تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أولد ترافورد"، مباراة هامة تجمع بين مانشستر يونايتد وآرسنال ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

آرسنال يسعى للحفاظ على ما تبقى من حظوظ ضئيلة في مواصلة منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، بينما يتعين على مانشستر يونايتد إنهاء الدوري بشكل أفضل من المستوى الكارثي الذي يجعله الآن في المركز الرابع عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة.