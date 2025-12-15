تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب الاتحاد، لاستقبال مباراة قوية ستجمع بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

كتيبة المدرب بيب جوارديولا، تدخل المباراة وعينها على الفوز فقط للعبور إلى نصف النهائي، والاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي، على الجانب الآخر يطمح برينتفورد، لتحقيق إحدى مفاجآت بطولة الكأس وإقصاء مانشستر سيتي.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على سوانسي بثلاثة أهداف لهدف، بينما عبر برينتفورد، من بوابة جريمسبي تاون بخمسة أهداف نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    مانشستر سيتي - برينتفوردالأربعاء 17 ديسمبر 2025،
    22:30 السعودية، 23:30 الإمارات    		beIN SPORTS 2الاتحادعصام الشوالي

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    خط الدفاعنيكو أورايلي - روبن دياش - يوشكو جفارديول - ماتيوس نونيز
    خط الوسطنيكو جونزاليس - تيجاني رايندرز - ريان شرقي
    خط الهجومفيل فودين - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند
