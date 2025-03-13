تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة 29 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الاتحاد"، مباراة هامة تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مانشستر سيتي، يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعد السقوط في فخ الخسارة امام نوتينجهام، في الجولة الماضية، للحفاظ على آماله في الوصول إلى المربع الذهبي.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الخامس من ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يأتي برايتون، في المركز السابع ومعه 46 نقطة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي، وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.