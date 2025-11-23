يحل نادي باير ليفركوزن ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي يتواجد في المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وترغب كتيبة بيب جوارديولا في تجنب تكرار الموسم الماضي وخوض الملحق.

ورغم تحسن مستويات السيتي عن الموسم الماضي، لكن الفريق لا يزال بعيدًا عن مستوياته المعهودة مع بيب جوارديولا.

أما باير ليفركوزن، فتراجع مستواه كثيرًا بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو ويتواجد في المركز 21 برصيد 5 نقاط فقط.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..