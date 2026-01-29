يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول ونيوكاسل يونايتد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء في ظروف صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في البريمييرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 36 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب الآخر، يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية من أنفيلد، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.