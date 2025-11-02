يتزين ملعب آنفيلد، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين ليفربول، مع ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد بداية البطولة بشكل قوي، ونجاحه في تحقيق ثلاثة انتصارات يتربع بهما على صدارة الترتيب، وسيأمل مواصلة الانتصارات، للبقاء على القمة.

على الجانب الآخر تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، في محاولته للخروج بالانتصار الثالث له في البطولة هذا الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.