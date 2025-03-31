كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ 30 في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "آنفيلد" مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، أمام الجار إيفرتون، في ديربي الميرساسيد، ضمن مواجهات الجولة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول، يدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات والاستمرار في الانفراد بصدارة الرتيب والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب رقم 20 في تاريخ النادي.

يتصدر الريدز، ترتيب البريمييرليج برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.