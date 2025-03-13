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Real Madrid CF v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "لا سيراميكا"، مباراة هامة تجمع بين ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الموسم.

ريال مدريد يطمح لمواصلة طريقه المليء للحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي يتنافس فيه مع كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد منافسة ضارية.

ويسعى الملكي لتحقيق الانتصار لأجل صدارة الليجا ولو بصورة مؤقتة مستغلًا مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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