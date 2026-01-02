تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب كرافن كوتيج مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول مع مضيفه فولهام لحساب الجولة العشرين من عمر المسابقة.

ليفربول تعثر في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ليدز على ملعبه، ليستمر في النتائج المتذيذبة في الموسم الحالي مع أرني سلوت.

ويواجه الريدز فريق فولهام الذي يقدم مستويات جيدة على ملعبه، حتى أنّ مانشستر سيتي عانى أمامه قبل الفوز بنتيجة 5-4 مطلع الشهر الماضي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة فولهام وليفربول في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب كرافن كوتيج.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026  عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    فولهام - ليفربولالأحد 4 يناير 2026،
    18:00 السعودية، 19:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حسن العيدروسكرافن كوتيج

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت على العناصر الآتية:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعميلوس كيركيز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جيريمي فريمبونج
    خط الوسطريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز
    خط الهجومكودي جاكبو - فلوريان فيرتس - هوجو إيكيتيكي
