يحتضن ملعب كرافن كوتيج مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي تجمع ليفربول مع مضيفه فولهام لحساب الجولة العشرين من عمر المسابقة.

ليفربول تعثر في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ليدز على ملعبه، ليستمر في النتائج المتذيذبة في الموسم الحالي مع أرني سلوت.

ويواجه الريدز فريق فولهام الذي يقدم مستويات جيدة على ملعبه، حتى أنّ مانشستر سيتي عانى أمامه قبل الفوز بنتيجة 5-4 مطلع الشهر الماضي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.