تعرف على موعد مباراة فلومينينسي والهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي والهلال، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان فلومينينسي، قد وصل إلى ربع النهائي بعد التغلب على إنتر في مفاجأة غير متوقعة، خاصة وأن اللقاء انتهى بثنائية نظيفة.

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ربع النهائي بعد أن لعب مباراة تاريخية ملحمية وانتصر على مانشستر سيتي برباعية لثلاث أهداف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة فلومينينسي والهلال، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.