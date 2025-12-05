تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، في مباراة هامة تجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد، عاد إلى طريق الانتصارات في الجولة الماضية ونجح في الفوز على أتلتيك بيلباو، بثلاثية نظيفة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام ضيفه، لملاحقه برشلونة، على قمة ترتيب الليجا.

وسيعمل فريق سيلتا فيجو، على استغلال الحالة المتذبذبة للفريق الملكي، والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، تساعده في تحسين موقفه في جدول الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.


    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    ريال مدريد - سيلتا فيجوالأحد 7 ديسمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1علي محمد عليسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026:

    التشكيل | 4-2-3-1
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعراؤول أسينسيو- إيدير ميليتاو - روديجر - ألفارو كاريراس
    المحورفالفيردي - تشواميني
    خط الوسطفينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - أردا جولر
    خط الهجومكيليان مبابي
